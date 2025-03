Tirreno-Adriatico 2025: assolo di Ayuso a Frontignano. Tiberi e Ganna sul podio della generale

Era il nome più atteso e ha dominato da padrone. 22 anni ed un futuro che potrebbe essere veramente ricco di trionfi: nel frattempo Juan Ayuso inizia a timbrare il cartellino a ripetizione. L’iberico della UAE Team Emirates – XRG domina la tappa regina della Tirreno-Adriatico, successo nettissimo a Frontignano e classifica generale ipotecata.

Otto corridori hanno guadagnato un po’ di margine nella prima parte di gara, andando a formare la fuga di giornata: Gianni Vermeersch (Alpecin – Deceuninck), Benjamin Thomas (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Jasper Stuyven (Lidl- Trek), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility).

La UAE Team Emirates – XRG ha gestito al meglio la situazione, tenendo sotto controllo i fuggitivi, raggiunti in vista dell’ascesa conclusiva. L’ultimo ad arrendersi è stato Vendrame, agguantato dagli scatti di un Juan Ayuso scatenato. Sotto i colpi dell’iberico hanno perso contatto diversi scalatori, oltre alla Maglia Azzurra di Filippo Ganna.

Devastante Ayuso che ha staccato tutti i rivali, involandosi in solitaria verso il traguardo, trionfando da fenomeno. Alle sue spalle è stata battaglia per la piazza d’onore con Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 8”, Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) terzo e Mikel Landa (Soudal Quick-Step) quarto. Quinta posizione per Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che soffre sui primi scatti dei rivali per poi rimontare strada facendo: per lui la soddisfazione della seconda piazza in classifica generale. In casa Italia decimo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), mentre Ganna si difende nel migliore dei modi per conservare il podio in graduatoria.