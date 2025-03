Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Ayuso vola al comando, Tiberi e Ganna sul podio

Juan Ayuso ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2025, attaccando in maniera convinta quando mancavano quattro chilometri al traguardo di Frontignano: nel tratto più duro della salita conclusiva (7,6 chilometri al 7,9% di pendenza media), lo spagnolo ha piazzato una micidiale rasoiata e si è involato così verso il successo che gli ha permesso anche di conquistare la maglia azzurra di leader della classifica generale.

L’alfiere della UAE Emirates XRG era il favorito della vigilia su questa ascesa finale e ha rispettato il pronostico, dimostrandosi già in forma eccellente verso il Giro d’Italia. L’iberico ha sfilato il simbolo del primato dalle spalle di Filippo Ganna, che lo aveva conquistato lunedì dopo la cronometro e che lo aveva difeso con caparbietà per cinque giorni. Il piemontese ha stretto i denti su un terreno a lui non congeniale e ha cercato di conservare il podio in classifica generale, riuscendo nella missione.

Il portacolori della INEOS Grenadiers è stato monumentale su un terreno impervio, ha chiuso a 50 secondi di ritardo da Ayuso ed è riuscito così a chiudere al terzo posto in graduatoria. Antonio Tiberi ha pagato un po’ dazio, ma è secondo nella classifica generale a 37 secondi di distacco da Ayuso. Due italiani chiuderanno così sul podio di questa corsa a tappe, la frazione di domani è riservata ai velocisti e non cambierà la graduatoria nelle posizioni che contano.

Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2025 dopo la sesta tappa. La Corsa dei due Mari si concluderà domani (domenica 16 marzo) con l’ultima frazione: 147 chilometri molto semplici che porteranno all’annunciata volata a ranghi compatti in quel di San Benedetto del Tronto.

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2025 (dopo la sesta tappa)

1 2 ▲1 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 1″ 25:33:17

2 3 ▲1 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:37

3 1 ▼2 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 0:38

4 4 – GEE Derek Israel – Premier Tech 0:42

5 12 ▲7 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53

6 15 ▲9 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 0:56

7 16 ▲9 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 1:05

8 9 ▲1 DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team 1:32

9 10 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

10 5 ▼5 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 1:38