Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Ayuso studia da Pogacar, Ganna eccellente in difesa

PAGELLE SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Juan Ayuso, voto 10: è alla UAE Team Emirates – XRG e non può che studiare dal più forte al mondo (o di sempre). Un Ayuso in stile Pogacar oggi: fa tirare la squadra, poi attacca una, due volte e distrugge la concorrenza prendendosi tappa e maglia (classifica generale assicurata). Tutto facile per lo spagnolo, può diventare devastante in futuro.

Tom Pidcock, voto 8: il cambio di carriera del britannico continua a proseguire. Da uomo da classiche, il vincitore delle Olimpiadi di mountain bike sembra voler di ventare corridore da corse a tappe. Secondo oggi in salita il capitano della Q36.5 Pro Cycling Team che continua a regalare risultati alla sua nuova squadra.

Jai Hindley, voto 7: ci si poteva aspettare di più dall’australiano della Red Bull – BORA – hansgrohe che chiude sì terzo, ma aveva le carte per giocarsi tappa e maglia.

Antonio Tiberi, voto 7: aveva perso contatto sui primi attacchi di Ayuso, sembrava essere in crisi, invece il laziale della Bahrain-Victorious è salito del suo passo, limitando i danni e chiudendo quinto di tappa, secondo della classifica generale. Risultato positivo sicuramente.

Giulio Ciccone, voto 5: nei giorni scorsi è apparso brillantissimo e voleva provare a giocarsi la tappa odierna, invece è andato subito in difficoltà ed è giunto molto lontano dai migliori. Soliti alti e bassi che hanno condizionato la sua carriera.

Filippo Ganna, voto 8: esempio di resilienza eccezionale. Doveva difendersi, non era assolutamente la sua salita e l’ha fatto nel migliore dei modi. Tenere sulle spalle la Maglia Azzurra era impossibile, ma conservare il podio contro scalatori puri non era facile e ci è riuscito.