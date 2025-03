Tiro a segno: l’Italia Junior vince l’oro nella pistola maschile agli Europei 10 m

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Osijek, città della Croazia che ospita questa settimana i Campionati Europei 10 m 2025 di tiro a segno. Un day-1 interamente dedicato alla categoria Junior, impreziosito dalla vittoria della squadra italiana nella prova di pistola maschile.

Stiamo parlando del team composto da Francesco Rutigliani, Lang Xi Savorani e Gabriele Aldo Villani, artefici complessivamente di una prestazione da 1716-47x, con cui hanno battuto l’Ucraina (Maksym Simon, Maksym Kaminskyy e Ivan Martino), seconda con 1708-41x, oltre che la Romania (Matyas Levante Bucsias, Luca Joldea, Constantin-Daniel Feraru), sul gradino più basso del podio con 1706-52z

Rutigliani è stato inoltre l’unico della compagine tricolore a staccare il pass per la finale individuale grazie ad una prestazione brillante in classifica, chiusa al primo posto. Tuttavia giunto all’ultimo atto si è dovuto accontentare della settima moneta con 135.2. Successo invece per il bielorusso Milli Kakuta, il quale si è accaparrato il metallo più pregiato con 240.4 regolando l’ucraino Maksym Simon (238.3) e il romeno Luca Joldea (219.1). Nono con 571-18x per Sacorani, piazzamento numero ventitré invece per Villani (567-12x).

Nella pistola femminile trionfo per la turca Ilayda Our Curuk, abile ad avere la meglio con 235.0 precedendo la bielorussa Aliaksandra Piatrova (233.2) e la georgiana Marian Abramishvili (212.1) La miglior italiana è stata Alessandra Fait, tredicesima con il totale di 564-17x. Trentatreesima invece Alice Bruno con 555-10x. Le tre azzurre

La giornata si è aperta con la gara a squadre miste della carabina 10 m, prova in cui l’Italia 1 di Angela Lucia Ajraldi e Luca Sbarbati si è accomodata al settimo posto con il punteggio totale di 625.6. Più indietro invece la seconda formazione tricolore formata da Carlotta Salafia a Roberto Tom,aso, ventesimi con 622.8. Oro quindi per il Team Francia 1 di Manon Herbulot-Romain Aufrere, che ha sconfitto per 16-8 la Germania 1 di Theresa Luise Schnell-Florian Reinahrd. La Norvegia 2 di Pernille Nor Woll-Jens Olsrud Oestli ha guadagnato infine il bronzo superando per 17 a 9 la Serbia 1 di Iva e Aleksa Rakonjac.