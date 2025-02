Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo: “Sono pronto per gli Europei, devo limare i dettagli”

Danilo Dennis Sollazzo ha iniziato al meglio la stagione 2025: il viatico verso gli Europei da 10 metri di tiro a segno in programma ad Osijek, in Croazia, ad inizio marzo è stato segnato da tre successi, dei quali due individuali nella H&N Cup di Monaco di Baviera e nella Denmark Open Air, ed uno nella gara a coppie miste con Barbara Gambaro sempre in Danimarca. Il carabinista azzurro ha parlato al sito federale.

Il tiratore lombardo, che si trova al numero 2 del ranking mondiale, nella scorsa stagione fu quinto alle Olimpiadi nella carabina da 10 metri: “A Parigi ho capito come gestire meglio le emozioni in gara: i risultati post-Olimpiadi lo testimoniano. Ovviamente mi ha aiutato anche tirare con una nuova carabina. In Danimarca ho trovato sia il record italiano di qualifica con 634.1 punti, sia quello di Mixed Team con Barbara, arrivando a 633.4 punti. Ora posso focalizzarmi appieno sugli Europei: mentalmente mi sento pronto, devo ancora lavorare su qualche dettaglio, come ad esempio le regolazioni legate all’appoggio della carabina, ma sono ad ottimo punto. Successivamente mi concentrerò sulla lunga distanza e sulla specialità della 3 posizioni“.

Molto importanti le gare in Danimarca, non soltanto per le due vittorie centrate: “Il programma ci ha messo di fronte a 4 gare in 4 giorni, con tutto quello che può comportare a livello di carichi anche mentali. Lo schedule degli Europei sarà abbastanza simile, tra contest individuali, mixed team e gare a squadre. Sento di avere esperienza e disciplina per poter sostenere tutto ciò: spero sarà abbastanza per centrare gli obiettivi prefissati, di certo assieme ai miei compagni e allo staff tecnico stiamo facendo tutto il possibile per arrivare in Croazia nelle migliori condizioni“.