Tiro a segno, Sollazzo batte Bernardi: doppietta azzurra nella carabina da 10 metri ai Denmark Air Open 2025

Ha concesso il bis Danilo Dennis Sollazzo, che dopo essersi imposto nella gara a coppie miste con Barbara Gambaro, ha vinto anche nella prova individuale della carabina da 10 metri, battendo in un derby azzurro Michele Bernardi ai Denmark Open Air 2025 di tiro a segno.

Danilo Dennis Sollazzo ha vinto all’ultimo colpo, imponendosi per un solo decimo di punto nei confronti del connazionale Michele Bernardi, beffato con lo score di 251.3 contro 251.2. Terzo posto per lo svedese Marcus Madsen, eliminato a quota 208.0.

A commentare la doppietta degli azzurri è stato il capo tecnico di carabina, Marco De Nicolo, che al sito federale ha affermato: “Siamo qui per preparare gli Europei. Il livello di partenza è ottimo: sia Danilo Sollazzo sia Michele Bernardi hanno fatto vedere di andare nella direzione giusta. Edoardo Bonazzi ha avuto un po’ di problemi con la gestione della carabina, ma questo ci è servito a capire dove agire per sistemare questi dettagli in vista dei grandi appuntamenti che ci attendono. La finale è stata ben disputata. L’ambiente, anche per le luci, la musica e l’atmosfera, ha ricordato in tutto per tutto le grandi finali che si svolgono fra Coppa del Mondo, Europei e Mondiali. Sono soddisfatto di quanto si è visto“.