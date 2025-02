Tiro a segno, altri tre podi azzurri ai Denmark Open Air 2025

Ottimi spunti per l’Italia del tiro a segno in vista degli Europei da 10 metri in programma il 9-10 marzo per la categoria senior ad Osijek, in Croazia: nei Denmark Open Air 2025 gli azzurri, dopo le vittorie centrate nei giorni scorsi, hanno portato a casa altri tre podi.

Sabato 15 febbraio, nella carabina da 10 metri femminile, Barbara Gambaro si è classificata terza con 227.0 nella gara vinta dalla slovacca Daniela Demjen Peskova con 252.2 davanti alla danese Rikke Mæng Ibsen, seconda con 251.7, mentre ha chiuso al quarto posto Martina Ziviani a quota 206.0. Nella carabina da 10 metri maschile Danilo Dennis Sollazzo ha centrato il terzo posto nella gara in cui è arrivata la doppietta svedese con Marcus Madsen primo con 252.7 e Victor Lindgren secondo con 252.3, mentre si è classificato quarto Michele Bernardi con 209.4.

Domenica 16, invece, a salire sul podio è stato Michele Bernardi, terzo nella carabina da 10 metri maschile, nella quale è giunta un’altra doppietta svedese, ancora con Madsen davanti a Lindgren, con la contesa risolta questa volta soltanto allo shoot-off, mentre Danilo Dennis Sollazzo è giunto quinto con 188.2 ed Edoardo Bonazzi si è classificato settimo a quota 143.9.