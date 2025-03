Startlist staffetta Mondiali sci di fondo 2025: orario, quartetto dell’Italia, tv, streaming

Giovedì 6 marzo (ore 14.00) andrà in scena la staffetta maschile dei Mondiali di sci di fondo: a Trondheim (Norvegia) si disputerà una delle gare simbolo di questo sport, tra le più sentite e amate dal grande pubblico. Ricordiamo che la distanza complessiva da percorrere è di 30 km, dunque ciascuna delle quattro frazioni sarà lunga 7,5 chilometri.

L’Italia si affiderà a Giovanni Ticcò, Federico Pellegrino, Davide Graz e Simone Daprà, sperando di ottenere un risultato degno di nota. La Norvegia di Johannes Klaebo partirà con tutti i favori del pronostico, lotteranno per le medaglie anche Finlandia, Germania, Francia, Canada, Svezia, USA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della staffetta maschile dei Mondiali 2025 di sci di fondo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE MONDIALI SCI DI FONDO

Giovedì 6 marzo

Ore 14.00 Staffetta maschile a Trondheim – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSportHD

PROGRAMMA STAFFETTA MONDIALI SCI DI FONDO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA MONDIALI SCI DI FONDO

1 NOR – NORVEGIA

1-1 r / C VALNES Erik (Bardufoss og Omegn IF)

1-2 g / C NYENGET Martin Loewstroem (Lillehammer Skiklub)

1-3 y / F AMUNDSEN Harald Oestberg (Asker Skiklubb)

1-4 b / F KLAEBO Johannes Hoesflot (Byaasen Il)

2 FIN – FINLANDIA

2-1 r / C AHONEN Ville (Imatran Urheilijat)

2-2 g / C HAKOLA Ristomatti (Jamin Janne)

2-3 y / F LINDHOLM Remi (Imatran Urheilijat)

2-4 b / F VUORINEN Lauri (Ounasvaaran Hiihtoseura)

3 GER – GERMANIA

3-1 r / C NOTZ Florian (SZ Roemerstein)

3-2 g / C KUCHLER Albert (Spvgg Lam sp. ski)

3-3 y / F MOCH Friedrich (Wsv Isny e.V.)

3-4 b / F BRUGGER Janosch (WSG Schluchsee)

4 FRA – FRANCIA

4-1 r / C BOURDIN Remi (S.C FRASNE DRUGEON)

4-2 g / C LAPALUS Hugo (CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ)

4-3 y / F LAPIERRE Jules (SKI NORDIQUE CHARTREUSE)

4-4 b / F DESLOGES Mathis (C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS) U23

5 CAN – CANADA

5-1 r / C McKEEVER Xavier (Foothills Nordic ski club) U23

5-2 g / C CYR Antoine (Club Skinouk)

5-3 y / F HOLLMANN Max (Big Thunder Nordic) U23

5-4 b / F LEVEILLE Olivier (Club de ski de fond Orford)

6 SWE – SVEZIA

6-1 r / C GISSELMAN Truls (Rehns Bk)

6-2 g / C POROMAA William (Aasarna IK)

6-3 y / F BURMAN Jens (Aasarna IK)

6-4 b / F ANGER Edvin (Aasarna IK) U23

7 USA – UNITED STATES OF AMERICA

7-1 r / C SCHOONMAKER Jc (Alaska Pacific University Nordic Ski Center)

7-2 g / C KETTERSON Zak (American Birkebeiner Ski Foundation)

7-3 y / F BOLGER Kevin (American Birkebeiner Ski Foundation)

7-4 b / F OGDEN Ben (Stratton Mountain Valley School)

8 SUI – SVIZZERA

8-1 r / C FAEHNDRICH Cyril (Horw)

8-2 g / C BAUMANN Jonas (Tambo Spluegen)

8-3 y / F RUEESCH Jason (Davos)

8-4 b / F GROND Valerio (Davos)

9 ITA – ITALIA

9-1 r / C TICCO Giovanni (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO)

9-2 g / C PELLEGRINO Federico (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO)

9-3 y / F GRAZ Davide (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

9-4 b / F DAPRA Simone (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO)

10 JPN – GIAPPONE

10-1 r / C HIROSE Ryo (T.A.C Ski Team)

10-2 g / C BABA Naoto (Shiga Kogen Ski Club)

10-3 y / F YAMAZAKI Daito (Waseda Univ.) U23

10-4 b / F YAMASHITA Haruki (Physical Training School JSDF)

11 SLO – SLOVENIA

11-1 r / C SIMENC Miha (TSK Logatec)

11-2 g / C STERN Nejc (SD OKTAN) U23

11-3 y / F LICEF Miha (SD Gorje)

11-4 b / F CRV Vili (ND RATECE – PLANICA)

12 EST – ESTONIA

12-1 r / C ALEV Alvar Johannes (Skiclub Joulu)

12-2 g / C KALEV Christopher (Sportclub CFC)

12-3 y / F HIMMA Martin (Karupesa Team)

12-4 b / F ROOS Henri (Sportclub CFC)

13 KAZ – KAZAKHSTAN

13-1 r / C NURSBEKOV Yernar U23

13-2 g / C PUKHKALO Vitaliy

13-3 y / F BASHMAKOV Nail

13-4 b / F KOVALYOV Vladislav

14 LAT – LETTONIA

14-1 r / C VIGANTS Raimo (Madona)

14-2 g / C KAPARKALEJS Lauris (All-Round Ski Team) U23

14-3 y / F SAULITIS Niks (NI SkiLV Club)

14-4 b / F SVAUKSTS Silvestrs (All-Round Ski Team) U23

15 CZE – CECHIA

15-1 r / C NOVAK Michal (TJ DUKLA Liberec)

15-2 g / C FELLNER Adam (Fenix Ski team jesenik)

15-3 y / F BAUER Matyas (LK Slovan Karlovy Vary) U23

15-4 b / F TUZ Jiri (Dukla Liberec) U23

16 BRA – BRASILE

16-1 r / C SILVA Manex U23

16-2 g / C SANTOS Victor (National U23 Team)

16-3 y / F PEREIRA SANTOS Guilherme U23

16-4 b / F BOMFIM Rhaick (National Junior Team) U23

17 UKR – UCRAINA

17-1 r / C LISOHOR Oleksandr U23

17-2 g / C DENYSENKO Ruslan

17-3 y / F DRAHUN Dmytro

17-4 b / F MUHOTINOV Denys U23

18 GBR – GRAN BRETAGNA

18-1 r / C GLEDHILL Gabriel (Strathcona Nordic Ski Club) U23

18-2 g / C MUSGRAVE Andrew (Huntly Nordic Ski Club/Roea IL)

18-3 y / F YOUNG Andrew (Huntly Nordic Ski Club)

18-4 b / F CLUGNET James (Highland Nordic)

19 ROU – ROMANIA

19-1 r / C PEPENE Paul Constantin (CS Dinamo Bucuresti)

19-2 g / C DOLHASCU Florin Robert (CS DINAMO BUCURESTI-CENTRUL SPORTIV BV)

19-3 y / F COJOCARU Gabriel (CS DINAMO BUC – CENTRU SPORTIV BV) U23

19-4 b / F COSTEA Ionut Alexandru (CS DINAMO BUC – CENTRU SPORTIV BV) U23

20 CHI – CILE

20-1 r / C ENDRESTAD Sebastian (Cordillera)

20-2 g / C FLORES Martin (Club Cordillera) U23

20-3 y / F HERRERA Sigurd (CLUB DEPORTIVO CORDILLERA)

20-4 b / F UBERUAGA Juan Luis (CLUB ANDINO COLINA) U23

21 HUN – UNGHERIA

21-1 r / C KONYA Adam (Veszpremi Si Egylet)

21-2 g / C BUKI Adam (Miskolc Honved SE)

21-3 y / F FERBAR Csongor (Vasas SC) U23

21-4 b / F SZOLLOS Daniel (Honved Zalka SE) U23

22 AUT – AUSTRIA

22-1 r / C MOSER Benjamin (SV Achensee-Tirol) YC

22-2 g / C FOETTINGER Michael (WSV Strobl-Salzburg)

22-3 y / F GANNER Tobias (TUS Obertilliach) U23

22-4 b / F BRANDNER Alexander (SK Bischofshofen)

23 AUS – AUSTRALIA

23-1 r / C de CAMPO Seve

23-2 g / C VIK Lars Young (Njaard)

23-3 y / F WALKER-BROOSE Bentley

23-4 b / F de CAMPO Fedele

24 SVK – SLOVACCHIA

24-1 r / C TILESCH Denis (MKL KREMNICA) U23

24-2 g / C ADAMOV Michal (TJ TATRAN HYBE) U23

24-3 y / F ADAMOV Jan (TJ Tatran Hybe) U23

24-4 b / F HORNIAK Matej (SKP Vysoke Tatry) U23

25 CRO – CROAZIA

25-1 r / C SKENDER Marko (TSK Ravnogorac)

25-2 g / C STIMAC Matija (SK Goranin) U23

25-3 y / F STEFANCIC Boris (SK Goranin) U23

25-4 b / F PELKO Ivano (SK Goranin) U23

26 POL – POLONIA

26-1 r / C JARECKI Piotr (KS AZS AWF Katowice) U23

26-2 g / C STAREGA Maciej (UKS RAWA Siedlce)

26-3 y / F BRYJA Sebastian (Uks Regle koscielisko) U23

26-4 b / F BURY Kamil (AZS AWF Katowice)

27 LTU – LITUANIA

27-1 r / C STROLIA Tautvydas (Sekmes trasa)

27-2 g / C VAICIULIS Modestas

27-3 y / F GRAZYS Matas (Anyksciai KKSC, SC Viesulas) U23

27-4 b / F JONIKAS Daujotas (Vmsc) U23