Sci di fondo: Italia, sfugge il podio nella team sprint Mondiale. Norvegia trionfale

Ancora Norvegia per la vittoria nella team sprint maschile a tecnica classica valida per i Mondiali di sci di fondo a Trondheim. Johannes Hoesflot Klaebo conquista il quarto oro su quattro della rassegna iridata, stavolta in coppia con Erik Valnes. E, anzi, è il secondo a rendere possibile una vittoria tra le più nette possibili in questa competizione, con fuga fin dal terzo giro. Di fatto la gara norge, finita in 18’27″71, si riassume così, considerato che diventa una fuga solitaria fino al termine.

Per l’Italia una beffa non da poco, quella che arriva oggi, con Federico Pellegrino e Davide Graz che pur gareggiando molto bene restano ai piedi del podio. Una gara, la loro, condotta con criterio: Pellegrino a cercare sempre la zona di testa, Graz a tenere il passo dei migliori, anche nell’ultimo suo giro (il quinto) quando deve subire gli attacchi sia di Hakola che di Chappaz.

Di fatto, la gara si decide, almeno per il podio, proprio nelle ultime fasi, ma non prima di tante vicende. Tra queste, la Francia che prima resta lì e poi cede, gli USA che provano a rientrare senza successo finale e poi lo stesso Hakola che se ne va e pare assicurarsi l’argento, solo per poi essere ripreso da Pellegrino e Anger. Una piccolissima incertezza di Chicco si rivela non ideale in vista dello sprint finale, nel quale la Finlandia (Ristomatti Hakola, Lauri Vuorinen), seconda a 4″10, beffa di un centesimo la Svezia (Oskar Svensson, Edvin Anger). E l’Italia resta quarta a tre decimi dalla seconda posizione.

Il quinto posto è della Francia (Jules Chappaz, Richard Jouve) a 10″17, poi seguono gli Stati Uniti (Gus Schumacher, James Clinton Schoonmaker) a 12″30. Più staccati tutti gli altri: Cechia (Jiri Tuz, Michal Novak) settima a 21″42, Svizzera (Janik Riebli, Valerio Grond) ottava a 27″77, Canada (Antoine Cyr, Xavier McKeever) nono a 27″99 e Germania (Elias Keck, Jan Stoelben) decima a 38″44.