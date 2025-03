Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Mi fa male non aver preso la medaglia, Graz si è fatto trovare pronto”

L’Italia ha accarezzato la medaglia nel team sprint maschile ai Mondiali: Davide Graz e Federico Pellegrino si sono fermati a un paio di decimi dal podio sulle nevi di Trondheim (Norvegia), dopo aver fornito una prova di grande caratura. Il valdostano, argento nella sprint individuale di settimana scorsa, si è presentato in terza posizione alla volata conclusiva, ma purtroppo è andato un po’ largo all’ultima curva e non è riuscito a contenere il recupero dello svedese Edvin Anger, terzo alle spalle dell’imbattibile Norvegia e alla Finlandia.

Federico Pellegrino ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È una gara tosta e lunga, ma si risolve in una manciata di secondi. È stato bello fare parte del gioco, però mi fa tanto male non essere riuscito a prendere la medaglia. Mi dispiace per Graz perché si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ci tengo a ringraziare anche Elia Barp che non ha potuto essere qui, ma si divertirà tanto in futuro su queste distanze. Ci è mancato poco, purtroppo ho avuto avversari più forti di me, lo devo accettare. Sapevo che nella volata finale non avrei avuto molte chance, però Anger ha dimostrato di essere veramente forte. Probabilmente avrei potuto provare ad allungare in salita anziché aspettare. So che gli ultimi metri della sprint in classico è un mio limite, peccato“.

Davide Graz ha aggiunto: “È stata una super esperienza e un onore gareggiare con Pellegrino. Ho dato il massimo di me stesso, è la cosa che più mi importava. Perdere la medaglia per due decimi logicamente non è bello, ma questa è la legge dello sport. Siamo la quarta squadra al mondo, di questo dobbiamo esserne fieri“.