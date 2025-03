Dominik Paris in scia a Hrobat nella prima prova della discesa di Kvitfjell, spavento per Mattia Casse

Miha Hrobat ha concluso al comando la prima prova della discesa di Kvitfjell (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla splendida pista denominata “Olympiabakken” sulla quale vedremo nel corso del weekend ben 3 prove veloci (due discese e un superG) abbiamo assistito ad una prova disputata in condizioni meteo impeccabili.

La giornata, però, è stata condizionata dalla caduta di Mattia Casse che è finito nelle reti del tracciato scandinavo poco dopo il primo intermedio. Attendiamo notizie ufficiali dalla Federazione per capire quali siano le condizioni dell’azzurro dopo l’incidente.

Il miglior crono del primo allenamento è stato fissato dallo sloveno Miha Hrobat in 1:46.88 con appena 5 centesimi di vantaggio sul nostro Dominik Paris, sempre performante sulla pista scandinava, quindi è terzo lo svizzero Franjo von Allmen a 33 centesimi. Quarta posizione per il suo connazionale Alexis Monney a 34 centesimi, quinta per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 37, quindi dalla sesta all’ottava posizione troviamo tre francesi.

Iniziamo con Maxence Muzaton a 40 centesimi da Hrobat, quindi settimo Matthieu Bailet a 43, mentre è ottavo Nils Allegre a 52, a pari merito con l’austriaco Stefan Babinsky, mentre completa la top10 il canadese Jeffrey Read a 57 centesimi subito davanti al tedesco Romed Baumann a 59 che chiude a braccetto con Marco Odermatt che, nel finale, ha tirato i remi in barca senza forzare al massimo.

Gli altri italiani: si ferma in 16a posizione Florian Schieder a 74 centesimi, quindi 21° Christof Innerhofer a 90. Non va oltre la 29a posizione Matteo Franzoso a 1.27, 33a per Benjamin Jacques Alliod a 1.48, quindi 36° Nicolò Molteni a 1.50, 45° Giovanni Franzoni a 1.69, mentre chiude 60° Max Perathoner a 2.68.