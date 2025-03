Sport invernali, calendario 24-30 marzo: orari, programma, tv, streaming

Saranno numerosi gli appuntamenti degli sport invernali nella settimana da lunedì 24 a domenica 30 febbraio: diverse le rassegne iridate in programma, con i Mondiali di snowboard, sci freestyle, sci velocità e pattinaggio artistico.

Si concluderanno, inoltre, i circuiti di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il salto con gli sci e lo skicross, infine in questa settimana la stagione si chiude con i Campionati Italiani Assoluti sia per lo sci di fondo che per il biathlon.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI (24-30 MARZO)

SCI ALPINO

Mar. 25/03/25 – Coppa del Mondo – GS femminile Sun Valley (Usa) – ore 16.30 e 19.00

Mer. 26/03/25 – Coppa del Mondo – GS maschile Sun Valley (Usa) – ore 16.30 e 19.00

Gio. 27/03/25 – Coppa del Mondo – SL maschile Sun Valley (Usa) – ore 16.00 e 19.00

Gio. 27/03/25 – Coppa del Mondo – SL femminile Sun Valley (Usa) – ore 17.00 e 20.00

SCI DI FONDO

Sab. 29/03/25 – Campionati Italiani Assoluti – Staffetta mista Dobbiaco (Bz)

Dom. 30/03/25 – Campionati Italiani Assoluti – 30 km TC maschile e 20 km TC femminile Dobbiaco (Bz)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 27/03/25 – Coppa del Mondo – Qualificazioni HS240 maschile Planica (Slo) – ore 10.00, diretta tv Eurosport

Ven. 28/03/25 – Coppa del Mondo – HS240 maschile Planica (Slo) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Sab. 29/03/25 – Coppa del Mondo – HS240 team maschile Planica (Slo) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Dom. 30/03/25 – Coppa del Mondo – HS240 maschile Planica (Slo) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Sab. 29/03/25 – Campionati Italiani Assoluti – Sprint maschile e femminile Anterselva (Bz)

Dom. 30/03/25 – Campionati Italiani Assoluti – Mass start maschile e femminile Anterselva (Bz)

SNOWBOARD

Mar. 25/03/25 – Mondiali – Qualificazioni BA maschile Engadina (Svi) – ore 11.30

Mer. 26/03/25 – Mondiali – Qualificazioni BA femminile Engadina (Svi) – ore 11.30

Gio. 27/03/25 – Mondiali – Qualificazioni SBX maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 12.30

Gio. 27/03/25 – Mondiali – Qualificazioni HP maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 09.00 e 11.40

Ven. 28/03/25 – Mondiali – SBX maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 28/03/25 – Mondiali – BA maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 19.30, diretta tv Discovery+

Sab. 29/03/25 – Mondiali – Team SBX Engadina (Svi) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 29/03/25 – Mondiali – HP maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 10.00 e 12.00, diretta tv Discovery+

FREESTYLE

Mer. 26/03/25 – Mondiali – Qualificazioni BA femminile Engadina (Svi) – ore 15.00

Gio. 27/03/25 – Mondiali – Qualificazioni BA maschile Engadina (Svi) – ore 11.30

Ven. 28/03/25 – Mondiali – Qualificazioni HP maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 09.00 e 11.40

Ven. 28/03/25 – Coppa del Mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Idre (Sve) – ore 10.30

Sab. 29/03/25 – Mondiali – BA maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 19.30, diretta tv Discovery+

Sab. 29/03/25 – Coppa del Mondo – SX maschile e femminile Idre (Sve) – ore 08.15, diretta tv Eurosport

Dom. 30/03/25 – Mondiali – HP maschile e femminile Engadina (Svi) – ore 11.00 e 13.00, diretta tv Eurosport

Dom. 30/03/25 – Coppa del Mondo – SX maschile e femminile Idre (Sve) – ore 08.30, diretta tv Eurosport

SCI VELOCITA’

Mar. 25/03/25 – Mondiali – Semifinale maschile e femminile Vars (Fra) – ore 10.30

Mer. 26/03/25 – Mondiali – Finale maschile e femminile Vars (Fra) – ore 10.30

PATTINAGGIO ARTISTICO

25 Mar – 30 Mar, 2025 – Mondiali – ISU World Championships 2025 – Boston, MA / USA