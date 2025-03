Sport in tv oggi (venerdì 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 7 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Masters1000 di Indian Wells con gli esordi di Matteo Berrettini e di Lorenzo Musetti, oltre al secondo incontro del percorso di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile. Azzurri a caccia del successo, mentre per la marchigiana sarà dura contro la ceca Karolina Mukova.

Tengono banco gli sport invernali con i Mondiali di sci nordico di scena a Trondheim (Norvegia) e la Coppa del Mondo di sci alpino con la prima discesa libera maschile a Kvitfjell, sempre sulle nevi norvegesi. Attenzione poi all’Eurolega di basket con la Virtus Bologna in campo e tanto calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 7 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 7 marzo

06.00 Snooker, World Grand Prix: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

07.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Gudauri (Georgia): qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Scherma, Coppa del Mondo a Il Cairo (Egitto): gironi e turni preliminari fioretto uomini – Diretta streaming sul canale Youtube di Fencing Egypt.

09.30 Atletica, Europei indoor ad Apeldoorn (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

10.00 Judo, Grand Prix Upper Austria 2025: prima giornata – Diretta streaming su Judo Tv.

10.00 Tuffi, Coppa Los Angeles 2028: prima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia): discesa maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins (Svizzera): individuale femminile – Diretta streaming sul canale Youtube ISMF Skimo.

11.00 Scherma, Coppa del Mondo a Heraklion (Grecia): giorni e turni preliminari sciabola femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di FencingWorldWide – Ophardt Team Sportevent.

12.00 Scherma, Coppa del Mondo a Padova: tabellone principale sciabola maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di FederSchermaTV 1.

12.00 Combinata nordica, Mondiali a Trondheim (Norvegia): HS138 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins (Svizzera): individuale maschile – Diretta streaming sul canale Youtube ISMF Skimo.

13.15 Sci di fondo, Mondiali a Trondheim (Norvegia): 4×7.5 km staffetta femminile (tecnica classica/libera) – Diretta tv dalle 13.15 su Eurosport1 HD e dalle 15.35 su RaiSport HD; in streaming dalle 13.15 su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

14.30 Golf, Arnold Palmer Invitational: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Tuffi, Coppa Los Angeles 2028: prima giornata (sessione serale) – Nessuna copertura tv/streaming.

15.30 Combinata nordica, Mondiali a Trondheim (Norvegia): Team 4×5 km maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.15 Salto con gli sci, Mondiali a Trondheim (Norvegia): finale HS138 donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.45 Skeleton, Mondiali a Lake Placid (USA): terza e quarta manche gara maschile – Diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding.

18.00 Scherma, Coppa del Mondo a Padova: fase finale sciabola maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di FederSchermaTV 1.

18.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Nove Mesto (Cechia): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.50 Atletica, Europei indoor ad Apeldoorn (Paesi Bassi): seconda giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205) dalle 20.30; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Indian Wells: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 22.30, Sky Sport Arena (204) dalle 22.45 e Sky Sport 257; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs O’Connell 2° match e inizio programma alle 20.00 italiane; Musetti vs Safiullin 3° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.00 Tennis, WTA Indian Wells: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) dalle 22.30, Sky Sport Arena (204) dalle 22.45 e Sky Sport 257; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Cocciaretto vs Muchova 1° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Borussia Monchengladbach vs Mainz – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Cosenza vs Reggina – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Virtus Entella vs Pontedera – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pescara vs Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: SPAL vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Carpi vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Gubbio vs Pianese – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari vs Genoa – Diretta tv su DAZN 1 (214); in streaming su DAZN.

20.45 Rugby, Sei Nazioni Under20: Inghilterra vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay Sport 1, SkyGo e su NOW.

22.00 Skeleton, Mondiali a Lake Placid (USA): terza e quarta manche gara femminile – Diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding.

