Roma-Juventus, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025: programma, orario, tv, streaming

Roma e Juventus si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2025 di calcio femminile. La data esatta e la sede dell’atto conclusivo devono ancora essere definite, si scenderà in campo per la partita secca in un giorno da stabilire tra il 17 e il 19 maggio (orario ancora da confermare).

Le giallorosse hanno regolato nell’ordine Bologna, Napoli e Sassuolo, mentre le bianconere hanno avuto la meglio su Verona, Lazio e Fiorentina. La Roma andrà a caccia del terzo trofeo dopo quelli del 2021 e del 2024, mentre la Juventus inseguirà la quarta affermazione dopo quelle del 2019, 2022, 2023.

Al momento le piemontesi sono saldamente in testa alla classifica della Serie A, mentre le capitoline occupano la terza piazza. Di seguito il calendario completo di Roma-Juventus, finale della Coppa Italia 2025 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Sky Go e NOW.

CALENDARIO ROMA-JUVENTUS, FINALE COPPA ITALIA 2025

Giovedì 17, venerdì 18 o sabato 19 maggio

Orario da definire Finale Coppa Italia calcio femminile 2025: Roma vs Juventus

PROGRAMMA ROMA-JUVENTUS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.