LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: cambiato l’orario di partenza

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile dei Mondiali di Trondheim, è la grande occasione della Norvegia per castigare gli eterni rivali svedesi, che fin qui le hanno vinte tutte in casa delle nemiche.

Molta attesa dunque per capire se Jonna Sundling, Ebba Andersson e compagne riusciranno a vincere anche questa competizione femminile iridata. Il quartetto della Svezia prevede . La Norvegia proverà a vincerla nelle prime tre frazioni mettendo in classico Astrid Øyre Slind e Therese Johaug rispettivamente in seconda e terza frazione con Heidi Weng al lancio e Fosnaes a chiudere: la speranza è quella di fare selezione. Svezia che dovrà difendersi al lancio con Emma Ribom, prima di scatenarsi con Karlsson, Andersson e Sundling.

L’Italia si presenta in grande fiducia dopo il mirabolante 5° posto nella staffetta a coppie. Caterina Ganz si trova probabilmente nel miglior momento di forma della carriera, dopo il buon 15° posto e la solidissima prova nella team sprint. A coadiuvarla ci saranno Anna Comarella al lancio che lancerà la fiemmese, poi Maria Gismondi in terza e Martina Di Centa a chiudere. L’obiettivo massimo delle azzurre è un 6° posto.

Per il podio che si preannuncia aperta, con Germania (Fink, Hennig, Hoffmann e Carl) USA (Brennan, Kern, Laukli e Diggins) e Finlandia (Matintalo, Niskanen, Parmakoski e Joenssu) che partono con qualcosa in più delle altre Nazioni. Menzione speciale per la Svizzera, dopo l’argento di ieri, che schiera Weber, Nadja Kaelin (sorpresa dei Mondiali), Marina Kaelin e la pluri medagliata Nadine Faehndrich.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della staffetta femminile dei Mondiali di Trondheim 2025, lo sparo che darà il via alla penultima gara per le donne sarà alle ore 13:15 (e non alle 14.00 come da programma originario): vi aspettiamo!