Sport in tv oggi (venerdì 14 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 14 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali, con in particolare la disputata del secondo superG a La Thuile, con Federica Brignone e Sofia Goggia a caccia del podio nuovamente. In primo piano anche i Mondiali di short track a Pechino e la rassegna iridata sulle singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia).

Allargando gli orizzonti, tanti ciclismo con la Tirreno-Adriatico che prosegue al pari della Parigi-Nizza, mentre prende il via la stagione di F1 in Australia, con la prima giornata di prove libere sul circuito dell’Albert Park e la Ferrari in cerca della miglior messa a punto. Rimanendo in tema motoristico, il Motomondiale sarà in Argentina e riprenderà il confronto interno alla Ducati tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 14 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 14 marzo

02.30 F1, GP Australia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 F1, GP Australia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 Short track, Mondiali a Pechino (Cina): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Scherma, Grand Prix a Budapest (Ungheria): fasi preliminari gara spada femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Nuoto artistico, Assoluti a Riccione: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.40 Biathlon, IBU Cup a Otepaa (Estonia): 10 km Sprint uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): slopestyle donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1; Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.45 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: quinta tappa – Diretta tv RaiSport HD (13.15-15.00), Rai 2 HD (15.00-15.45), Eurosport2 HD (13.05-15.45); in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e su DAZN.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a La Thuile: supergigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): Provisional Round femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.35 Ciclismo, Parigi-Nizza: sesta tappa – Diretta tv dalle 15.45 su Eurosport2 HD, dalle 16.05 su RaiSport HD; in streaming dalle 14.45 su Discovery+, dalle 15.45 su SkyGo, NOW e su DAZN, dalle 16.05 su RaiPlay.

12.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): slopestyle uomini – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

12.30 Golf, The Player Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

12.40 Snowboard, Coppa del Mondo a Flachau (Austria): slopestyle uomini – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+.

13.00, Moto3, GP Argentina: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Biathlon, IBU Cup a Otepaa (Estonia): 7.5 km Sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): Provisional Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.50, Moto2, GP Argentina: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Sci alpinismo, Coppa del Mondo a Schladming (Austria): vertical race maschile e femminile – Diretta streaming su Discovery+.

14.45, MotoGP, GP Argentina: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Vikersund (Norvegia): qualificazioni HS240 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.15 Moto3, GP Argentina: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Craigleith (Canada): gara-1 skicross uomini/donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.05 Moto2, GP Argentina: Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Tennis, WTA Indian Wells: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno dalle 00.00 di sabato 15 marzo; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

19.00 Speed skating, Mondiali ad Hamar (Norvegia): seconda giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

19.00 MotoGP, GP Argentina: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Rugby, Sei Nazioni U20: Galles vs Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Cremonese – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Barcellona vs Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Rugby, Sei Nazioni U20: Italia vs Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), dalle 21.15 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo w su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa vs Lecce – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Las Palmas vs Alaves – Diretta streaming su DAZN.

21.15 Rugby, Sei Nazioni U20: Francia vs Scozia – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.