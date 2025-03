Sport in tv oggi (mercoledì 26 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 26 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano il ciclismo con il Giro della Catalogna, la Settimana Coppi&Bertali e la Classic Brugge-De Panne in cui Jonathan Milan proverà a lasciare il segno e a confermarsi corridore di livello internazionale. Fari puntati anche sulle finali di Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante maschile in cui Marco Odermatt vorrà ribadire la propria supremazia e in cui Luca De Aliprandini vorrà onorare l’impegno in casa Italia.

In primo piano il torneo di Miami di tennis con i quarti di finale del tabellone maschile e femminile a definire in parte il quadro dei qualificati alle semifinali del prestigioso torneo in Florida. In serata, fari puntati sull’Eurolega di basket e la Virtus Bologna impegnata contro la Stella Rossa. Da non dimenticare anche i Mondiali di pattinaggio artistico a Boston e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 26 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 26 marzo

11.30 Ciclismo, Giro della Catalogna: terza tappa – Diretta tv dalle 15.15 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Freestyle, Mondiali in Engadina (Svizzera): qualificazioni Big Air donne – Diretta streaming su Discovery+.

11.55 Ciclismo, Settimana Coppi&Bartali: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15.00 sul canale Youtube CiclismoLive; in differita in sintesi su RaiSport HD dalle 17.50.

12.50 Ciclismo, Classic Brugge-De Panne – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: De Akker vs Onda Forte – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Florentia vs Ortigia – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Olympic Roma vs Brescia – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Pro Recco vs Possilipo – Nessuna copertura tv/streaming.

15.30 Freestyle, Mondiali in Engadina (Svizzera): qualificazioni Big Air donne – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Pallanuoto, Serie A1: Catania vs Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Pattinaggio artistico, Mondiali a Boston (USA): short programma individuale donne – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e dalle 19.25 su RaiPlay Sport 1.

18.00 Tennis, WTA Miami: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201) fino alle 20.00 e dalle 00.00 in poi, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Promitheas vs Aek Athens – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurolega: Tortona vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo a Sun Valley (USA): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Tennis, ATP Miami: ottavi/quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.00 e dalle 00.00 in poi, Sky Sport Tennis (203); in streaming SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.00 Pallanuoto, Serie A1: Trieste vs SC Quinto – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Murcia vs Nymburk – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Szombathely vs Nanterre – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley, Playoff SuperLega: Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20.30 Volley, Playoff SuperLega: Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

23.40 Pattinaggio artistico, Mondiali a Boston (USA): short program coppie – Diretta streaming su Discovery+.