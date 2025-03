LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le donne e le coppie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che iniziano con il programma corto della gara femminile e proseguono in serata/nottata con il programma corto delle coppie di artistico. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è lanciatissima e si preannuncia un grande spettacolo.

E’ subito giornata piena per la rassegna iridata con due programmi corti molto attesi anche per i colori azzurri: tra le donne ci sarà sul ghiaccio una Lara Naki Gutmann in grande crescita, mentre nelle coppie di artistico gli azzurri puntano sui vice campioni europei Conti-Macii e sul bronzo continentale del 2024 Ghilardi-Ambrosini. Lara Naki Gutmann cercherà di strappare un piazzamento in top 10 nella difficilissima gara femminile. Il vistoso step in avanti compiuto dalla trentina negli scorsi mesi lascia presagire una possibilità concreta, anche se per realizzarla occorrerà mettere davvero tutto al proprio posto, così come già fatto in autunno, con quelle splendide performance avute nelle tappe di qualificazione del Grand Prix.

L’atleta seguita da Gabriele Minchio dovrà quindi preservare quell’ottima continuità realizzativa vista non solo al Finlandia Trophy, ma anche al recente test olimpico andato in scena ad Assago. Imprescindibili saranno le due combinazioni composte da due salti tripli tra short e lungo, ma anche la corretta esecuzione e rotazione degli altri elementi. Lo scorso anno Amber Glenn si piazzò al decimo posto con il punteggio di 186.53. Serve uno score del genere, forse anche leggermente inferiore, per poter ottenere un risultato dai contorni prestigiosi. Ai piani alti si rimodulerà invece lo scenario già visto a dicembre, con la già citata Glenn invischiata in una lotta tutta a trazione orientale. Per la padrona di casa imporsi sulla concorrenza sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti, tuttavia l’eccezionale qualità della detentrice del titolo Kaori Sakamoto risulta essere ancora troppo superiore (se giudicata correttamente) per poter impensierire la statunitense. Il resto, sarà una vera e propria bolgia, con le sbavature che saranno determinanti, specie nel libero.

La gara delle coppie valida per i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico in scena questa settimana a Boston può essere rappresentata con un’immagine ben precisa: una stanza molto piccola, costellata di cristalli, numerosi e fragilissimi, con all’interno almeno cinque team. Chi fa cadere un pezzo, è fuori. In questo equilibrio precarissimo si muoveranno tutti i big della disciplina, compresi dei battaglieri Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a conquistare il secondo metallo iridato della carriera dopo il bronzo del 2023. La specialità è contrassegnata da un livello molto simile da parte di tutti i migliori rappresentanti più in lizza, fattore che ha costretto i diretti interessati ad innalzare il proprio livello per raccogliere quanti più punti possibili. Ma basta un errore, anche molto piccolo, per poter perdere posizioni importanti. La perfezione, mai come in questa occasione, sarà un elemento fondamentale per poter sperare per il podio.

Attenzione però. Il fatto che ci sia grande equilibrio non esclude la presenza di alcuni binomi favoriti. Andando a scandagliare la pulizia nei due programmi, a partire un passettino avanti rispetto agli altri saranno i tedeschi Campioni d’Europa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, seguiti dai fenomeni giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, alle prese talvolta con qualche defaillance negli elementi di salto in parallelo. Stabili e continuativi anche gli azzurri Conti-Macii che, dopo un anno incolore, hanno ritrovato la flemma che ha caratterizzato l’annata sportiva 2022-2023. Per gli allievi di Barbara Luoni sarà fondamentale rimanere attaccati al gruppo di testa nello short, per poi giocarsi le proprie carte in un libero che promette spettacolo. Un concetto con cui faranno i conti anche altre coppie: a cominciare dai detentori del titolo canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, passando per gli aggressivi georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava senza dimenticare anche i fastidiosi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e gli altri italiani Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che, se mettono tutto a posto, possono davvero dare fastidio a chiunque. Sarà una gara al cardiopalma.

