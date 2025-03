LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Ayuso e Roglic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro di Catalogna 2025. Partenza da Viladecans The Style Outlets e arrivo a La Molina per 218,6 km di battaglia ad alta quota, tappa favorevole agli scalatori se si considera che negli ultimi 60km ben 40 saranno in salita.

Dopo due tappe in cui la vittoria si è decisa in volata oggi si cambia musica con la prima vera frazione in montagna. Saranno ben 4000m i metri di dislivello con una parte finale parecchio impegnativa: negli ultimi sessanta chilometri corridori dovranno affrontare il Coll de la Batallola, una salita di terza categoria di 7km con pendenza media del 3,4%, seguita dal Coll de la Creueta, (20,3km al 5,1%), e infine La Molina, una salita di prima categoria di 12,2 chilometri con pendenza media del 4,4%. Storicamente si tratta di una delle tappe decisive della corsa, in cui chi ha gambe potrebbe provare a guadagnare secondi preziosi.

Matthew Brennan è al comando della classifica generale con sei secondi di margine su Kaden Groves e dodici su Tibor Del Grosso. Juan Ayuso e Primoz Roglic, due dei grandi favoriti per la vittoria finale, sono rispettivamente a 13 e 15 di secondi dalla vetta, distanza ampiamente colmabile al termine della tappa odierna, dove si preannuncia una lotta proprio tra i due corridori appena citati.

