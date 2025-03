Brugge-De Panne 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Jonathan Milan è pronto a lasciare il segno

È uno degli appuntamenti tradizionali del calendario internazionale, una corsa di grande fascino che scalda gli appassionati in vista del grande appuntamento di domenica con la Gand-Wevelgem. Si corre la quarantanovesima edizione della Brugge-De Panne, classica di 195,6 chilometri.

La gara sembra disegnata per l’arrivo del gruppo compatto e la spettacolare conclusione del duello tra le ruote veloci. Il tracciato non presenta difficoltà degne di nota, bisognerà però essere bravi a gestire le possibili azioni orchestrate dagli attaccanti di giornata e a lanciare nel modo migliore gli sprinter.

PERCORSO

I 195, 6 chilometri del tracciato della Brugge-De Panne 2025 non si discostano dallo schema delle ultime edizioni. Il percorso non presenta difficoltà altimetriche e dopo 66,9 chilometri prevede il passaggio sulla linea d’arrivo per dare il là al primo dei tre giri del circuito finale. I 42,9 chilometri di lunghezza si caratterizzano per i vari cambi di direzione, stradine strette e ostacoli cittadini. Potrebbe rappresentare uno snodo cruciale il lungo rettilineo di De Moeren, solitamente esposto al vento e scenario ideale per azioni volte a spezzare il gruppo e ad evitare l’arrivo della carovana al gran completo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA BRUGGE-DE PANNE 2025

Orario di partenza: 12.50

Orario di arrivo stimato: 17.20

DOVE VEDERE LA BRUGGE-DE PANNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:15 alle 17:50

Diretta live testuale: OA Sport.

FAVORITI

In un quadro generale caratterizzato dall’assoluto equilibrio per la presenza dei migliori velocisti del panorama internazionale sembra quasi doveroso inserire come primo favorito il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck, vincitore delle ultime due edizioni. Principali rivali dello sprinter belga saranno l’azzurro Jonathan Milan della Lidl-Trek e i connazionali Tim Merlier della Soudal Quick-Step e Arnaud De Lie della Lotto. Pronti a giocare le proprie carte per la vittoria l’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike, il duo norvegese della Uno-X Mobility Søren Wærenskjold- Alexander Kristoff e l’olandese Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla.