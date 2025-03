Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi Riccione-Sogliano al Rubicone: orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo con uno strappo al 18%

Continua la Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, giunta alla sua 40ma edizione. Una seconda tappa con un traguardo storico er la corsa come quello di Sogliano al Rubicone. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO SECONDA TAPPA COPPI&BARTALI 2025

Tappa decisamente movimentata con un continuo saliscendi. Sarà già una frazione che vedrà gli uomini di classifica in lotta tra loro. Fin da subito cominciano i primi strappi: quello di Coriano (1 km al 7%) e quello di Monte Tauro (800 mt al 7%). Si passa anche per San Marino e poi si sale verso Fiorentino (5.3 km al 6.5% con alcuni passaggi al 10%). Non c’è mai un attimo di pausa, perchè il gruppo risale verso Montemaggio (5.5 km al 3.8%, max 11%). Le salite proseguono con il GPM a San Leo (4.5 km al 7.3%, max 10%) e poi il Passo delle Siepi (4.2 km al 5.2%, max 7%), con anche un primo passaggio a Sogliano al Rubicone (4.7 km al 4.5%). Si entra in un percorso di 23 km da fare per quattro volte, con l’ultima deviazione verso Piazza della Repubblica con una rampa finale di 300 metri con punte del 18%.

ALTIMETRIA

CALENDARIO SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025

Mercoledì 25 marzo – Seconda tappa:

Riccione – Sogliano al Rubicone (163,9 km)

Orario partenza: 11.55

Arrivo ore 16 circa

PROGRAMMA SETTIMANA COPPI E BARTALI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: gratuita sul canale Youtube CiclismoLive.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

L’arrivo sulla rampa finale è perfetto per chi ha questo tipo di stoccate. Fari puntati sull’americano Magnus Sheffield (INEOS-Grenadiers), ma attenzione anche alla coppia della Visma dei britannici Thomas Gloag e Ben Tullett. In casa Italia si può sperare soprattutto con Diego Ulissi (Astana) e Davide De Pretto (Jayco AlUla), che possono dire la loro sul traguardo di Sogliano al Rubicone.