LIVE Brugge-De Panne 2025 in DIRETTA: Milan prova a lasciare il segno

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Brugge-De Panne 2025. Dopo le classiche italiane con la prima monumento della stagione si ritorna al Nord, per la precisione n Belgio. Nella quarantanovesima corsa di questa "giovane classica" i corridori si daranno battaglia per 195.6 chilometri.

Il percorso è totalmente pianeggiante e con ogni probabilità condurrà ad un arrivo in volata. La corsa non presenta alcuna difficoltà altimetrica con i corridori che dopo 67 chilometri arriveranno a De Panne dove entreranno in un circuito di 43 km da ripete per tre volte. La grande insidia di questa corsa potrebbe essere il meteo con la pioggia ed il vento che potrebbero cambiare le carte in tavola e rovinare i piani dei velocisti.

L’Italia si affida a Jonathan Milan (Lidl Trek). In Belgio l’azzurro prova a lasciare il segno in una corsa che potrebbe sancire la sua definitiva consacrazione visto il parterre di altissimo livello. Al via di questa classica ci saranno anche Tim Merlier (Soudal Quick Step), che ha già collezionato 6 vittorie in stagione, Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), bi-campione in carica, Olav Kooij (Team Visma | Lease a bike) e Sam Welsford (Red Bull – BORA – hansgrohe). Per l’Italia attenzione anche a Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) e ad Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team)

La quarantanovesima edizione della Brugge-De Panne inizierà alle 12.30 da Brugge.