Federica Brignone, non è finita? C’è l’ipotesi di un’ultima gara: orari, programma, tv

Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo generale con tre gare di anticipo, conquistando matematicamente il prestigiosissimo trofeo dopo la cancellazione della discesa libera delle finali di Sun Valley. La fuoriclasse valdostana si è resa protagonista di un inverno davvero stellare, caratterizzato da ben dieci vittorie (cinque in gigante, tre in superG, due in discesa libera) nel massimo circuito internazionale itinerante prima della trasferta in terra statunitense.

La 34enne alzerà al cielo l’ambitissima e iconica Sfera di Cristallo per la seconda volta in carriera: nel 2020 dovette accontentarsi di una celebrazione tra le mura domestiche a causa della brusca interruzione della stagione dovuta alla pandemia, mentre questa volta potrà godere di una festa degna di questo nome, con la consegna del trofeo sul gradino più alto del podio, allestito sulle nevi americane, davanti al pubblico, con tanto di spumante, foto di rito, abbracci di compagne di squadra e staff.

Un’apoteosi meritatissima per l’azzurra che, dopo i Mondiali (dove si è messa al collo l’oro in gigante e l’argento in superG), ha letteralmente tramortito la svizzera Lara Gut-Behrami, sua rivale diretta nella lotta per il ribattezzato “coppone”. La festa andrà in scena giovedì 27 marzo, dopo la conclusione dello slalom che chiuderà ufficialmente l’annata agonistica. La domanda d’obbligo è quella che si stanno facendo tanti appassionati: Federica Brignone farà ancora un’ultima gara dopo il gigante odierno?

L’ipotesi slalom è più viva che mai ed era stata la stessa Tigre di La Salle a parlarne durante l’intervista concessa a Che Tempo Che Fa: “Porterò in America tra 15 e 20 sci. Decide il mio skimen Mauro Sbardellotto. Ce ne saranno anche 2 o 3 per lo slalom…“. Potremmo dunque ammirare la nostra portacolori tra i pali stretti nella gara in programma giovedì 27 marzo: prima manche alle ore 16.00 e seconda alle ore 19.00 italiane.

Federica Brignone, che ha vinto la Coppa del Mondo generale, di discesa e di gigante, si presenterebbe al cancelletto di partenza per onorare fino all’ultimo alla competizione e per gustarsi al meglio la giornata di festa: non ce ne sarebbe bisogno vista la matematica certezza del trionfo e non può cullare velleità in questa specialità. La sua ultima apparizione in slalom risale al 10 marzo 2024, quando fu 27ma ad Are.

Il 29 dicembre 2023 non portò a termine la prima manche a Lienz, mentre nel 2022 fu 24ma a Killington e non concluse la gara di Are. Si tratta dunque di una manciata di gare disputate nelle ultime tre stagioni, questa specialità è stata progressivamente abbandonata da Federica Brignone, soprattutto dopo l’eliminazione della combinata, dove vinse cinque gare (l’ultima il 23 febbraio 2020 a Crans Montana) e conquistò la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

CALENDARIO SLALOM FEMMINILE SUN VALLEY

Giovedì 27 marzo

Ore 16.00 Slalom femminile Sun Valley, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 19.00 Slalom femminile Sun Valley, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA SLALOM SUN VALLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.