Sport in tv oggi (martedì 4 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali in evidenza con i Mondiali di sci alpino giovanili di scena a Tarvisio dove gli azzurri cercheranno di essere protagonisti, come fatto ieri da una splendida Giorgia Collomb. Rimanendo in tema “neve”, proseguono i campionati iridati di sci nordico a Trondheim (Norvegia) e lo schedule prevede le 10 km a tecnica classifica maschile e femminile in cui i “maestri” norvegesi vorranno far valere le proprie qualità. Gli italiani al via daranno tutto per ben figurare.

In serata la Champions League di calcio e il volley femminile con la massima competizione continentale per club che prevede la sfida tra Milano e Eczacibasi Istanbul. Ci si aspetta una sfida stellare tra Paola Egonu e Tijana Bošković.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 4 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 marzo

05.55 Snooker, World Grand Prix: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Sci alpino, Mondiali juniores a Tarvisio: prima manche gigante maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

11.05 Ciclismo femminile, Le Samyn des Dames – Diretta streaming dalle 13.00 su Discovery+.

11.30 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta femminile categoria Youth – Diretta streaming su Discovery+.

12.30 Sci alpino, Mondiali juniores a Tarvisio: seconda manche gigante maschile – Diretta streaming su FIS Tv.

12.35 Ciclismo, Ename Samyn Classic – Diretta tv dalle 14.15 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Sci di fondo, Mondiali a Trondheim (Norvegia): 10 km tc maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Oestersund (Svezia): staffetta maschile categoria Youth – Diretta streaming su Discovery+.

15.30 Sci di fondo, Mondiali a Trondheim (Norvegia): 10 km tc femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Sci alpinismo, Mondiali a Morgins (Svizzera): elite vertical race – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Club Brugge vs Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Tennis, ATP Indian Wells: turno conclusivo qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Gigante vs van de Zandschulp 2° match e inizio programma dalle 19.00 italiane (non prima delle 20.30 italiane); Zeppieri vs Kukushkin 2° match e inizio programma dalle 19.00 italiane (non prima delle 20.30 italiane))

19.00 Tennis, WTA Indian Wells: turno conclusivo qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Chieri ’76 vs Roma – Diretta streaming su DAZN e su EuroVolley Tv.

20.30 Basket, Champions League: Tortona vs Promitheas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley femminile, Champions League: Numia Vero Volley Milano vs Eczacibasi Dynavit Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley Tv e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Dortmund vs Lilla – Diretta tv su Sky Sport 4K (213), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSV vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Spoet 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

