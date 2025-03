LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: il francese Vitale al comando davanti ai norvegesi, azzurri lontanissimi dal vertice

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10:08 Il francese Flavio Vitale chiude al comando la prima manche dinanzi ai norvegesi Sandvik ed Hagan. Italiani che pagano gli alti pettorali di partenza con il solo Bisello che dovrebbe riuscire a strappare la qualificazione. L’azzurro è al momento 29° quando mancano le discese di atleti di secondo piano. Appuntamento alle 12.30 con la run decisiva.

10:06 Esce di scena purtroppo Nicolò Nosenzo.

10:04 Si avvicina il momento di Nicolò Nosenzo, ultimo degli italiani al via di questa prima manche.

10:01 Piccolo brivido per Bisello con il polacco Sarzynski che ottiene il suo stesso crono. L’azzurro resta dunque in 29esima posizione.

10:00 TV break. Questa la situazione dopo 45 discese:

1-Flavio Vitale (FRA) 58.61

2-Oscar Andreas Sandvik (NOR) +0.15

3-Sebastian Hagan (NOR) +0.21

4-Fabian Ax Swartz (SWE) +0.45

5-Rasmus Bakkevig (NOR) +0.58

6-Jonas Skabar (FRA) +0.83

7-Nash Hout-Marchand (FRA) +0.95

8-Philip Jonsson (SWE) +1.01

9-Jeremy Nolting (USA) +1.03

10-Arthur Heude (FRA) +1.10

29-Pietro Bisello (ITA) +2.20

31-Luca Ruffinoni (ITA) +2.24

33-Enrico Valentino Zucchini (ITA) +2.32

DNF-Jakob Franzelin (ITA)

09:59 Esce di scena purtroppo Jakob Franzelin, che scivola nel tentativo di chiudere verso una porta blu.

09:58 25° posto per lo svizzero Jack Spencer che elimina dunque Ruffinoni e fa scalare in 29esima posizione Bisello.

09:57 Si mette nel limbo Ruffinoni strappando la 30esima piazza a due secondi e 24 centesimi da Flavio Vitale.

09:56 Ancora Italia in partenza con Luca Ruffinoni e Jakob Franzelin intervallati dallo svizzero Jack Spencer.

09:54 E’ 28° Bisello al traguardo. Il giovane italiano paga due secondi e 20 centesimi a Vitale estromettendo dalla seconda manche il connazionale Zucchini. Vediamo se Pietro riuscirà a chiudere tra i primi 30.

09:53 Lo sloveno Miha Oserban chiude in 20esima posizione ad un secondo e 7 decimi dal leader. E’ il momento di Pietro Bisello, secondo dei 5 italiani al via.

09:52 Il britannico Dominic Shackleton sigla un buon 18° crono facendo scalare l’azzurro in 29esima piazza.

09:51 Esce di scena nell’ultimo settore lo svizzero Giuliano Fux. Zucchini è al momento al 28° posto.

09:50 Manche strepitosa di Houde, che con il pettorale 36 strappa addirittura il decimo posto ad un secondo e 10 centesimi dal connazionale Vitale.

09:50 Fuori anche Brandis. Tocca al francese Arthur Houde.

09:49 L’americano Sawyer Reed fa scalare di una posizione l’azzurro cogliendo la 23esima piazza. Esce di scena intanto il tedesco Wiesler mentre è in pista il vincitore della gara di superG Benno Brandis.

09:48 26° posto purtroppo per Zucchini a due secondi e 32 centesimi da Flavio Vitale. Sarà dura qualificarsi.

09:47 Intervalli di partenza che si dimezzano in quanto sono ben 136 gli atleti iscritti alla gara. Penultimo posto provvisorio per Carrick-Smith a due secondi e mezzo dalla vetta. E’ già in pista l’azzurro Zucchini.

09:46 Dopo il TV break si riprenderà con il britannico Zak Carrick-Smith, poi sarà la volta di Enrico Valentino Zucchini. La missione degli azzurrini sarà quella in primis di strappare la qualificazione alla seconda manche, magari a massimo un secondo e mezzo dalla zona medaglie.

09:42 Sbavature sul muro per Janet, che chiude in 23esima piazza ad oltre due secondi dalla testa. Prime 30 discese chiuse a breve dal tedesco Felix Norys.

09:41 18° posto e qualificazione alla seconda manche in cassaforte per Gilbert, che paga un secondo e 66 centesimi al leader. Tocca ora allo svizzero Gabin Janet.

09:40 Diversi errori per il transalpino, che va in ultima posizione provvisoria a due secondi e 7 decimi dal connazionale. Ancora Canada al via con Sascha Gilbert.

09:38 Buon dodicesimo posto per il nordamericano ad un secondo e 21 centesimi da Vitale. Spazio ora al francese Gabin Michel.

09:37 Gran seconda metà di manche per Jonsson, che rosicchia due decimi a Vitale griffando l’ottavo posto ad un secondo ed un centesimo dal francese. E’ il momento del canadese Pierick Charest.

09:35 E’ 14° Krauss a poco meno di un secondo e mezzo dal leader. Torniamo al cancelletto di partenza con lo svedese Philip Jonsson.

09:34 Molto bene anche Hout-Marchand. Il transalpino strappa la settima posizione a 95 centesimi dal connazionale. La pista dunque sta tenendo, consentendo agli atleti che partono in questi istanti prove da top ten. Si prosegue con il tedesco Lukas Krauss.

09:33 Errore sul muro per Neumayer, che vanifica le possibilità di inserimento in top ten. Per l’austriaco 14° posto ad un secondo e 71 centesimi da Vitale. Ancora Francia al cancelletto con Nash Hout-Marchand.

09:32 Fa ancora meglio Nolting. L’americano mette a segno una manche superba strappando la settima posizione ad Irving facendo meglio del britannico di 8 centesimi. E’ il momento dell’austriaco Florian Neumayer.

09:30 Ottima prova del britannico Irving, che chiude in settima piazza ad un secondo ed 11 centesimi dal transalpino. Torniamo in partenza con lo statunitense Jeremy Nolting.

09:29 Schrag pasticcia sul muro e non va oltre il 14° posto a poco meno di due secondi da Vitale. Tocca adesso al britannico Jack Irving.

09:27 Buona prova per lo scandinavo, che strappa la nona posizione ad un secondo e 25 centesimi dal leader ponendosi a poco più di un secondo dalla zona medaglie. E’ il momento del primo degli svizzeri con Yann Schrag in pista.

09:25 Decimo posto per Schaidreiter che paga un secondo e 62 centesimi al francese Vitale. Spazio ora allo svedese Albin Larsson.

09:24 Scivolata fatale per il finlandese, che esce di scena salutando la competizione iridata. E’ il momento dell’austriaco Stefan Schaidreiter.

09:23 TV break. Si ripartirà con il finlandese Jesperi Kemppainen.

09:20 Ottavo posto per un combattivo Carrick-Smith. Il giovane britannico paga un secondo e 21 centesimi al leader della gara.

09:19 Numerosi errori dello statunitense, che chiude in ultima posizione provvisoria a due secondi e 3 decimi da Vitale. Primo gruppo di merito termina ora con la prova del britannico Freddy Carrick-Smith.

09:18 Allunga le linee Sturm anche per assecondare i primi segni che si sono formati lungo il tracciato. Per l’austriaco un secondo e 78 centesimi di ritardo dal francese quando è già in pista l’americano Aksel Lindemeyr.

09:17 Buona sesta posizione per Skabar, che limita i danni chiudendo ad 83 centesimi dal connazionale. Ora il primo degli austriaci, ovvero Asaja Sturm.

09:15 E’ sesto ad un secondo e 18 centesimi dal leader Hagen. Spazio ora al francese Jonas Skabar.

09:14 Per il podio c’è anche Swartz! Lo scandinavo rimonta due decimi a Vitale nel tratto conclusivo pagando soltanto 45 centesimi che lo pongono al quarto posto. Ancora Norvegia in partenza con Storm Andre Hagen.

09:13 Bene anche Bakkevig, che si inserisce in quarta piazza a 58 centesimi dal leader. Attenzione ora allo svedese Fabian Ax Swartz, altra conoscenza del circuito maggiore.

09:12 Si prosegue con il norvegese Rasmus Bakkevig. Bisognerà ancora attendere per il primo italiano, con Enrico Valentino Zucchini che partirà con il pettorale n.32.

09:10 La Norvegia può dormire sogni tranquilli. Dietro i giovani fenomenali che già fanno incetta di podi in Coppa del Mondo ci sono giovanissimi che già sembrano pronti al salto di livello. Seconda metà di gara da fenomeno per Sandvik, che chiude al secondo posto a soli 15 centesimi da Vitale. Intanto esce di scena lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta.

09:08 Ottima manche di Hagan, che addirittura nella sezione conclusiva fa meglio di Vitale chiudendo a 21 centesimi dal transalpino. Ancora Norvegia al cancelletto con Oscar Andreas Sandvik.

09:07 Baraldi si inserisce alle spalle del connazionale con un gap di un secondo e 44 centesimi. E’ il momento del norvegese Sebastian Hagan.

09:06 Ed esce di scena anche Sweeney, che al secondo intermedio pagava 26 centesimi a Vitale. Ancora Francia in partenza con Lio Baraldi.

09:05 Manche capolavoro di Vitale, che piazza un fragoroso 58.61 rifilando quasi 2 secondi di distacco a Soderling. Il francese lancia la sua candidatura alla vittoria. Si prosegue con l’americano Nolan Sweeney.

09:03 Che errore di Lunder! Il norvegese viaggiava con un secondo di margine su Soderling prima di sbagliare nel tratto che porta al piano finale. Fuori uno dei più attesi protagonisti di giornata. E’ il momento del francese Flavio Vitale.

09:02 1:00.47 il primo riferimento fissato dallo svedese Soderling. Ricrodiamo che ieri la svizzera Piller sfruttò perfettamente il pettorale n.1 rifilando distacchi considerevoli alle avversarie per poi sbagliare in seconda manche. Tocca ora al norvegese Peder Lunder.

PRIMA MANCHE

08:57 Ultimato il compito degli apripista. Tutto pronto a Tarvisio, inizia il gigante maschile dei Mondiali juniores.

08:52 Aprirà le danze lo svedese Linus Soderling seguito dal primo dei temibili norvegesi, ovvero Peder Lunder. Con il pettorale n.3 il francese Flavio Vitale, che già abbiamo avuto modo di conoscere in alcune gare di Coppa del Mondo.

08:48 I giovani azzurri proveranno a stupire, ma il compito non sarà facile in quanto partiranno con pettorali altissimi. Questi i numeri di partenza degli italiani:

32-Enrico Valentino Zucchini

41-Pietro Bisello

43-Luca Ruffinoni

45-Jakob Franzelin

53-Nicolò Nosenzo

08:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del gigante maschile dei Mondiali juniores di sci alpino 2025. Tra poco più di 15 minuti via alla prima manche.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante maschile dei Mondiali juniores di sci alpino 2025. Dopo lo splendido oro conquistato da Giorgia Collomb tocca agli azzurri, ma in questo caso il campito sarà ben più arduo in quanto i padroni di casa non figurano tra i favoriti per il podio.

Saranno cinque gli italiani al via del gigante maschile, ma tutti non fanno parte del primo gruppo di merito. Partirà infatti con il pettorale n.32 il primo azzurro al via che porta il nome di Enrico Valentino Zucchini. Difficile il compito della pattuglia di casa considerato che al femminile non si sono registrati inserimenti sensibili di atlete con pettorali alti. Ci proveranno in ogni caso oltre a Zucchini, Pietro Bisello, Luca Ruffinoni, Jakob Franzelin e Nicolò Nosenzo.

Tra i favoriti un paio di atleti che bazzicano già i palcoscenici della Coppa del Mondo. Si tratta del francese Flavio Vitale e dello svedese Fabian Ax Swartz. Squadra norvegese d’assalto con 4 sciatori che partiranno nel primissimo gruppo di merito, ovvero Peder Lunder, Sebastian Hagan, Oscar Andreas Sanvik e Storm Andre Hagen. A caccia del podio anche lo svedese Linus Soderling, gli americani Nolan Sweeney ed Aksel Lindenmeyer, e lo spagnolo Aleix Aubert Serracanta.

Lo slalom gigante maschile dei Mondiali juniores di sci alpino 2025 inizierà alle 9.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!