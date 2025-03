LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: andata dei quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Milano-Eczacibasi Istanbul, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025. La fase degli scontri diretti è finalmente entrata nel vivo e questa sera avremo subito modo di assistere ad un match che potrebbe tranquillamente valere una finale.

Nella fase a gironi la formazione turca si è imposta nella Pool B, mentre Milano nel gruppo C è arrivata seconda alle spalle del Vakifbank, il sorteggio non è stato particolarmente fortunato per nessuna delle due formazioni, visto che queste sono senza ombra di dubbio due delle quattro squadre più forti al mondo e d’Europa. Se l’Eczacibasi, in quanto testa di serie, si è qualificata di diritto ai quarti di finale, Milano ha invece dovuto prima superare il Palmberg Schwerin agli ottavi di finale, pratica che è stata rapidamente archiviata con un doppio 3-0.

La vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale una tra Conegliano e il Resovia, mai come quest’anno il livello è estremamente alto ed equilibrato. Sulla carta ci si aspetta una sfida estremamente tirata, i fari saranno ovviamente puntati sulla sfida interna tra Paola Egonu e Tijana Boskovic, coloro che da anni si contendono il titolo di migliore opposta e migliore giocatrice al mondo. Tanto di questo match dipenderà dal rendimento delle due bomber appena citata, ma il gruppo potrebbe fare la differenza nei momenti di calo delle due attaccanti.

