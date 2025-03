Sport in tv oggi (martedì 11 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 11 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

A La Thuile si cominceranno a prendere le misure in vista del week end dedicato alla velocità dove Federica Brignone e compagne vorranno fare la differenza e mettere il punto esclamativo su questa stagione. Ciclismo in primo piano con la seconda tappa della Tirreno-Adriato. La Corsa dei due Mari prevede una frazione adatta ai velocisti e Jonathan Milan è pronto per mettere il sigillo. Nella Parigi-Nizza, invece, Jonas Vingegaard proverà a fare il vuoto nella cronometro.

In serata poi tanta Champions League di calcio, con l’Inter che affronterà a San Siro il Feyenoord, forte della vittoria del match d’andata in terra olandese. Nel volley, il derby italiano tra Monza e Perugia terrà banco nella massima competizione continentale per club. In evidenza anche il torneo di Indian Wells di tennis che entra nella fase più interessante.

Guarda la Champions League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 11 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 11 marzo

09.10 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): qualificazioni Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Tignes (Francia): qualificazione slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a La Thuile: prima prova cronometrata di discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: seconda tappa – Diretta tv dalle 13.05 alle 15.00 su RaiSport HD e dalle 15.00 su Rai 2 HD, dalle 13.00 su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay dalle 13.05; Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 13.00.

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Livigno: moguls donne/uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay Sport1.

14.30 Ciclismo, Parigi-Nizza: terza tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16.05 e su Eurosport2 HD dalle 15.45; in streaming dalle 14.45 su Discovery+, dalle 15.45 SkyGo, NOW, DAZN e dalle 16.05 su RaiPlay.

18.30 Calcio, Serie C: Pontedera vs Pescara- Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Pineto vs Milan Futuro – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Perugia vs Torres – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Pianese vs SPAL – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C. Arezzo vs Carpi – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Legnago vs Rimini – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Barcellona vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Tennis, ATP Indian Wells: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 01.15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

19.00 Tennis, ATP Indian Wells: secondo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) dalle 01.15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini/Sonego vs Seggerman/Trhac 3° match e inizio programma dalle 19.00 italiane)

19.00 Tennis, WTA Indian Wells: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) dalle 01.15, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

19.00 Calcio a 5, qualificazioni Europei 2026: Malta vs Italia – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Roma vs Chieri ’76 – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.30 Volley, Champions League: Mint Vero Volley Monza vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.

20.45 Calcio, Serie C: Ternana vs Sestri Levante – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Lucchese vs Virtus Entella – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Campobasso vs Ascoli – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Campobasso vs Ascoli – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Pesaro vs Gubbio – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Inter vs Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Liverpool vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.