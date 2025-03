LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: derby italiano ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. Anche tra gli uomini la massimo competizione è entrata ormai nel vivo, l’Italia è rimasta in corsa con queste due squadre e sicuramente avrà uno spot in semifinale.

Perugia ha vinto la Pool D nella fase a gironi con 16 punti frutto di 5 vittorie e di una sconfitta, lo stesso vale per Monza, che si è invece imposta nella Pool B con 13 punti frutto anche in questo caso di 5 successi e di una sconfitta. Entrambe le formazioni, essendo teste di serie, hanno quindi avuto un bye agli ottavi di finale e si sono direttamente qualificate per il turno successivo. La vincente di questo duello affronterà in semifinale una tra il Projekt Warszawa e l’Halkbank.

La stagione nel complesso ha sorriso decisamente di più a Perugia, che in Campionato ha concluso la regular season in seconda posizione, Monza, dopo la grande prestazione della passata stagione, ha invece rischiato la retrocessione, chiudendo la stagione con il penultimo posto. I Block Devils hanno vinto 9 degli ultimi 10 scontri diretti e anche questa sera partiranno con i favori del pronostico. Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede un’andata e un ritorno, con vittorie da 3-0 o 3-1 di valenza maggiore rispetto a quelle per 3-2, in caso di parità di risultati nei due match si deciderà tutto in un golden set a 15 punti.

