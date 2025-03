Dove vedere Inter-Feyenoord in tv oggi, Champions League 2025: orario, programma, streaming

Inter-Feyenoord, il momento del ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2024-2025, è pronto ad andare in scena a San Siro, dove si affronteranno i nerazzurri e gli olandesi.

Si riparte dallo 0-2 in favore della squadra di Inzaghi maturato al de Kuip di Rotterdam, grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez: una seria ipoteca per avanzare ai quarti di finale della competizione che la squadra meneghina vuole provare a vincere, dopo averla sfiorata nel 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Inter-Feyenoord, valevole come match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’evento sarà visibile in abbonamento in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO INTER-FEYENOORD

Martedì 11 marzo

Ore 21.00 Inter-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252

PROGRAMMA INTER-FEYENOORD CHAMPIONS LEAGUE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport