LIVE Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan scalda il motore per la volata

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Tirreno-Adriatico. La carovana lascia Camaiore per dirigersi verso Follonica in una frazione che misura 192 chilometri. Prima occasione per gli sprinter con Jonathan Milan parso già in gran forma nella cronometro che ha aperto la corsa dei due mari.

Nei due precedenti arrivi di tappa in quel di Follonica trionfarono Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen, entrambi assenti. Un solo GPM presente lungo il percorso, ovvero la salita di Canneto (4,6 km al 3,3% di pendenza media con punte al 9%). Scollinamento a 63 km dall’arrivo seguito dal tratto di avvicinamento al circuito finale con il primo passaggio sul traguardo a 18.1 km dalla conclusione. Gli sprinter avranno così occasione di studiare le ultime fasi che presenteranno lunghi rettilinei e diverse curve, l’ultima della quale a 350 metri dall’arrivo.

Favorito d’obbligo Jonathan Milan (Lidl – Trek), già due volte vincitore all’UAE Tour. Primo degli sfidanti l’olandese Olaf Kooij (Visma – Lease a Bike), seguito a ruota dal connazionale Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e dal francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Occhi puntati anche sulla coppia della Uno-X Mobility composta dal dai danesi Soren Waerenskjold e Magnus Cort. Oustsiders Giovanni Lonardi (Team Polti Visit Malta) ed i francesi Bryan Coquard (Cofidis) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ).

La seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2025 da Camaiore a Follonica inizierà alle 11.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!