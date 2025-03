Dove vedere Eczacibasi Istanbul-Milano in tv, Champions League volley femminile: orario e streaming

Giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si giocherà Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine lombarda si è imposta con uno schiacciante 3-0 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e ora volerà in Turchia per completare: bisognerà vincere almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno confezionato una prestazione mostruosa contro la formidabile compagine anatolica, che però tra le mura amiche potrebbe ribaltare il risultato: servirà una prestazione di grandissimo carattere da parte delle vice campionesse d’Europa, reduci dal successo contro Vallefoglia nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. L’anima del confronto sarà il testa a testa rovente tra le due bomber, ovvero Paola Egonu e Tijana Boskovic.

L’azzurra ha stravinto lo scontro diretto con la serba all’andata e proverà a ripetersi. Il sodalizio lombardo dovrà stare molto attento ad altre giocatrici come le schiacciatrici Alexa Gray, Kathryn Plummer e Hande Baladin, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke. Milano avrà bisogno dell’apporto di tutte le sue giocatrici di riferimento come la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, la centrale Anna Danesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY

Giovedì 13 marzo

Ore 16.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA ECZACIBASI ISTANBUL-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.