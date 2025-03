Speed skating, Francesca Lollobrigida quinta nei 3000 metri dei Mondiali di Hamar. Oro a Joy Beune

Hanno preso il via quest’oggi i Mondiali 2025 di speed skating sulle singole distanze ad Hamar (Norvegia). Sull’anello di ghiaccio scandinavo il programma del day-1 è stato aperto della prova dei 3000 metri femminili in cui Francesca Lollobrigida era intenzionata a ottenere un podio iridato, a valle degli ottimi riscontri nel massimo circuito internazionale.

L’esito, però, non è stato quello che ci si augurava per quanto concerne l’atleta romana. L’azzurra, infatti, ha concluso in quinta posizione con il crono di 4:02.56 in un ordine di classifica particolarmente compatto. L’oro iridato è stato conquistato dall’olandese Joy Beune (4:00.39) a precedere l'”eterna“ceca Martina Sablikova (4:00.57) e l’altra oranje Merel Conijn (4:01.22). Fuori dal podio una delle favorite della vigilia, la padrona di casa Ragne Wiklund (4:01.23).

La nostra portacolori ha iniziato in maniera convincente e i suoi passaggi fino a metà gara portavano a una proiezione da 2°/3° posto, poi negli ultimi tre giri un rallentamento che non le ha permesso di ottenere quella top-3 che Francesca avrebbe desiderato.

Lollobrigida proverà a rifarsi nelle restanti specialità in cui sarà impegnata, si pensa in particolare alla Mass Start, anche se la vedremo al via anche nei 1500 e nei 5000 metri a livello individuale. Da segnalare anche il 19° posto di Alice Marletti (4:17.04).