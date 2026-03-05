Speed skating, Daniele Di Stefano e Maybritt Vigl inseguono dopo la prima giornata dei Mondiali sprint

Va in archivio la prima giornata di gare dei Mondiali sprint 2026 di speed skating, scattati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, con i 500 ed i 1000 metri sia per gli uomini che per le donne: in casa Italia 18° posto di Daniele Di Stefano e 20ma posizione per Maybritt Vigl, con Serena Pergher costretta al forfait a causa di un risentimento al flessore sinistro avvertito in allenamento.

Tra gli uomini doppia affermazione del neerlandese Jenning De Boo, primo sia sui 500 in 33.78 sia sui 1000 in 1:06.52, il quale comanda con 67.040, andando a precedere lo statunitense Jordan Stolz, secondo in entrambe le gare con 34.13 e 1:07.14, per un totale di 67.700, ed il cinese Zhongyan Ning, quarto sulle singole distanze in 34.36 e 1:07.61, ma terzo assoluto con 68.165.

Combatteranno per il podio certamente anche il neerlandese Joep Wennemars, settimo sui 500 in 34.57 e terzo sui 1000 in 1:07.37, per un totale di 68.255, ed il canadese Laurent Dubreuil, terzo nella gara breve in 34.26 ma quinto sulla doppia distanza in 1:08.35, per complessivi 68.435. Daniele Di Stefano chiude 26° in 35.76 sui 500, ma risale con l’ottavo posto in 1:08.64 sui 1000, ed è 18° con 70.080.

Tra le donne al momento ci sono tre neerlandesi davanti a tutte: comanda Femke Kok, vittoriosa sia sui 500 in 36.67 che sui 1000 in 1:13.10, prima con 73.220, davanti a Suzanne Schulting, alla piazza d’onore su entrambe le distanze con 37.30 e 1:14.19, seconda con 74.395, ed a Marrit Fledderus, quarta in entrambi i casi con 37.50 e 1:15.16, ma terza nella generale con 75.080.

Potrebbero rientrare nella lotta per il gradino più basso del podio, invece, la polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza sui 500 in 37.41 e quinta sui 1000 in 1:15.59, per il quarto posto complessivo con 75.205, e la canadese Béatrice Lamarche, sesta sui 500 in 37.91 ma terza sui 1000 in 1:14.75, quinta assoluta con 75.285. L’unica azzurra al via, Maybritt Vigl, è 20ma sui 500 in 38.92 e 17ma sui 1000 in 1:17.66, per il 20° posto con 77.750.