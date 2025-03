Speed skating, Davide Ghiotto ai piedi del podio nei 5000 metri ai Mondiali di Hamar

Un amaro quarto posto per Davide Ghiotto nei 5000 metri dei Mondiali su singole distanze ad Hamar (Norvegia). Il pattinatore azzurro, tra i pretendenti alle medaglie, ha chiuso la sua prova ai piedi del podio con il crono di 6:13.55. L’oro è stato conquistato dal candidato n.1 al successo, il norvegese Sander Eitrem, che si è imposto col crono di 6:10.05 a precedere l’olandese Beau Snellink (6:11.72) e il sorprendente polacco Vladimir Semirunniy (6:12.95), autore del primato personale.

Un Ghiotto che ha iniziato sul passo del 29.4/5 ogni giro rimanendo a metà della prova circa un secondo e mezzo da Eitrem. Nella seconda parte del 5000, specialmente negli ultimi cinque giri, gli split del veneto sono saliti di qualche decimo e questo ha vanificato anche il podio che poteva essere alla portata del nostro portacolori.

Una prestazione che, chiaramente, non può soddisfare in relazione alle ambizioni dell’azzurro che avrebbe voluto replicare quantomeno lo score dell’edizione 2023 e 2024, ovvero l’argento. Si spera che nei suoi 10000 metri, distanza nella quale detiene il primato del mondo e vuol confermarsi oro iridato, l’atleta tricolore possa ritrovarsi e concludere la stagione in maniera confortante.

In chiave italiana va comunque sottolineata l’ottima prova di Riccardo Lorello che continua a farsi vedere sempre più convincente, visto il sesto posto in 6:15.71. Più indietro, invece, Michele Malfatti in 6:22.99 (11°).