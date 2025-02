Ginnastica ritmica, Fabriano per il nono scudetto: duello tra Sofia Raffaeli e Varfolomeev in Serie A

La Serie A di ginnastica ritmica scatterà sabato 22 febbraio al PalaTricalle di Chieti, sede della prima tappa del campionato italiano a squadre. Ogni società schiererà una ginnastica per attrezzo e i punteggi conseguiti in ciascuna specialità verranno sommati per definire la classifica generale. Quello in Abruzzo sarà l’appuntamento d’apertura della stagione regolare, che proseguirà poi a Forlì (15 marzo) e ad Ancona (12 aprile): le migliori sei formazioni accederanno alla Final Six che metterà in palio lo scudetto nel weekend del 17-18 maggio a Torino.

La Ginnastica Fabriano sarà ancora una volta la realtà da battere: le marchigiane hanno conquistato otto titoli consecutivi e puntano alla nona magia di fila con il supporto di Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ribattezzata Formica Atomica non avrà più il supporto di Milena Baldassarri (si è ritirata) e sarà affiancata da Anna Piergentili, Alice Taglietti, Veronica Zappaterreni e la russa Alina Vasilenko.

Punteranno alle posizioni di vertice l’Udinese (Tara Dragas, Isabelle Tavano, l’innesto di Gaia Mancini, il prestito russo Anastasia Simakova) e la Raffaelo Motto di Viareggio, che sarà trascinata dalla tedesca Darja Varfolomeev, ovvero la Campionessa Olimpica sul giro completo. Si preannuncia un vibrante duello tra Raffaeli e la teutonica, antipasto di quello che ammireremo nella lunga stagione internazionale.

Sono presenti altre stelle straniere come la cipriota Vera Tugolukova (Eurogymnica Torino), la tedesca Lara Push (San Giorgio ’79 Desio), la francese Helene Karbanov (Polisportiva Varese, l’ungherese Fanni Pigniczki (Forza e Coraggio Milano), la kazaka Aibota Yertaikyzy (Ginnastica Terranuova), la bulgara Oleksandra Shalueva (Ginnastica Opera), l’ucraina Taisiia Onofriichuk (Armonia d’Abruzzo), la polacca Liliana Lewinska (Polimnia Ritmica Romania). Il camp delle partecipanti sarà completato dalla neopromossa Cervia Ginnastica e Sport.