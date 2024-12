Calendario ginnastica ritmica 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il calendario 2025 della ginnastica ritmica si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela di eventi di primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi, a partire dai Mondiali in programma a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto. Assolutamente da non perdere gli Europei, che avranno luogo a Tallinn (Estonia) dal 4 all’8 giugno.

Da seguire come sempre tutte le gare italiane, a cominciare dalle quattro tappe di Serie A: 22 febbraio a Chieti, 15 marzo a Forlì, 12 aprile a Fabriano e la Final Six che assegnerà lo scudetto il 17-18 maggio a Torino. I Campionati Italiani Assoluti, invece, sono previsti nel fine settimana del 1°-3 agosto in sede da definire.

Sul fronte internazionale ci saranno diverse tappe di Coppa del Mondo di specialità (da segnalare quella di Milano nel fine settimana del 18-20 luglio) e di World Challenge Cup. Di seguito il calendario completo 2025 di ginnastica ritmica, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali e nazionali più importanti.

CALENDARIO GINNASTICA RITMICA 2025

22 febbraio Serie A, Chieti (Italia)

15 marzo Serie A, Forlì (Italia)

4-6 aprile Coppa del Mondo, Sòfia (Bulgaria)

12 aprile Serie A, Fabriano (Italia)

18-20 aprile Coppa del Mondo, Baku (Azerbaijan)

25-27 aprile Coppa del Mondo, Tashkent (Uzbekistan)

9-11 maggio World Challenge Cup, Portimao (Portogallo)

17-18 maggio Serie A: Finale Scudetto, Torino (Italia)

4-8 giugno Europei, Tallinn (Estonia)

18-22 giugno Mondiali juniores, Sòfia (Bulgaria)

18-20 luglio Coppa del Mondo, Milano (Italia)

25-27 luglio World Challenge Cup, Cluj-Napoca (Romania)

1-3 agosto Campionati Italiani Assoluti, sede da definire (Italia)

20-24 agosto Mondiali, Rio de Janeiro (Brasile)