Snowboardcross: l’Austria sbaglia, Eliot Grondin si prende l’oro ai Mondiali

Big Final davvero emozionante e ricca di colpi di scena ai Mondiali di snowboardcross che hanno visto oggi la prova individuale in Engadina (Svizzera). L’Austria sembrava pronta ad un clamoroso uno-due al maschile e invece a trionfare è il canadese Eliot Grondin.

Ultimo atto davvero clamoroso: Jakob Dusek, campione uscente, era riuscito a prendere vantaggio ed era lanciato verso il bis iridato. Alle sue spalle è arrivato il connazionale Alessandro Haemmerle che ha tentato un sorpasso azzardato, perdendo velocità e facendola perdere al compagno di squadra.

Ad approfittarne dopo l’ultima curva è Grondin che trova il primo trionfo ai Mondiali (era bronzo in carica) davanti al francese Loan Bozzolo. Terzo Haemmerle, solo quarto Dusek. Come visto in stagione, Italia veramente lontana dalle posizioni d’avanguardia. Il migliore è Lorenzo Sommariva, eliminato ai quarti di finale, mentre Omar Visintin si arrende già agli ottavi.