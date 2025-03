Sci freestyle, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Flora Tabanelli guida gli azzurri

L’Italia sarà presente con tre atleti ai Mondiali 2025 di sci freestyle, che si disputeranno in Engadina (Svizzera) dal 16 al 30 marzo. I riflettori saranno puntati su Flora Tabanelli, che proprio oggi ha conquistato la Coppa del Mondo park&pipe (la classifica generale per chi si cimenta tra Big Air, slopestyle e halfpipe). La 17enne emiliana, che qualche settimana aveva alzato al cielo anche la Sfera di Cristallo nel Big Air, sarà una delle grandi favorite per le medaglie iridate.

L’azzurra esordirà il 20 marzo nelle qualificazioni dello slopestyle con l’intento di meritarsi il pass per la finale prevista due giorni dopo, mentre il 26 marzo disputerà il turno preliminare del Big Air per guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo in programma il 29 marzo. La nostra portacolori ha già vinto due gare in Coppa del Mondo in corso della stagione (una per specialità) e cercherà di mettersi in mostra anche in questo contesto, dopo aver tra l’altro conquistato due medaglie d’oro nel Big Air nelle ultime due edizioni dei Mondiali juniores.

Ad affiancare la punta di diamante del movimento tricolore ci sarà suo fratello maggiore Miro, già salito sul podio in questa annata agonistica e trionfatore agli X Games come la sorella. Anch’egli gareggerà nello slopestyle e nel Big Air insieme a Renè Monteleone, il terzo componente del gruppo ristretto per i Mondiali 2025 di sci freestyle. Nelle prossime ore si aggiungeranno i convocati dello skicross con Simone Deromedis in prima fila.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SCI FREESTYLE (SLOPESTYLE/BIG AIR)

Flora Tabanelli

Miro Tabanelli

Renè Monteleone