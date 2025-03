Freestyle, Miro Tabanelli fuori dalla finale di slopestyle a Tignes in Coppa del Mondo

Niente da fare per Miro Tabanelli. L’azzurro non è riuscito a qualificarsi per la finale in quel di Tignes, località francese che sta ospitando i questi giorni l’ultimo atto valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità slopestyle.

L’azzurro si è infatti fermato al ventisettesimo posto a causa di una prestazione oltremodo complessa, in cui ha realizzato solo un salto valido non andando oltre 56.86. Indietro anche Renè Monteleone, quarantacinquesimo con 37.78, maturati nella seconda uscita.

Convincente la performance dello svizzero Andri Ragettli, leader con 80.23 scavando un solco sullo statunitense Hunter Hunderson, secondo con 75.48. Segue al terzo posto il norvegese Birk Ruud (74.71) davanti ai connazionali Ulrik Samnoey (74.20) e Vebjoern Graaberg (74.05).

Da segnalare poi l’ottimo salto del neozelandese Luca Harrington, passato dalla seconda heat con lo score di 84.41 con cui ha arginato non solo il compagno di squadra Ben Barclay (80.30), ma anche gli americani Cody Capante (78.30) e Colby Stevenson (77.06).