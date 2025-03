Sci di fondo, Italia settima nella staffetta femminile dei Mondiali. Oro Svezia

A Trondheim, in Norvegia, l’Italia di Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi e Martina Di Centa ha chiuso al settimo posto la staffetta 4×7.5 km femminile valida per i Mondiali 2025 di sci di fondo, vinta dalla Svezia davanti alla Norvegia, con la Germania terza.

La Svezia beffa le padrone di casa della Norvegia: titolo iridato al quartetto svedese, vittorioso in 1:15’41″5, che brucia allo sprint finale le norvegesi, sconfitte in volata per appena 0″7. Arrivo in volata anche per la medaglia di bronzo, ed in questo caso a spuntarla è la Germania, staccata di 1’13″4, che beffa la Finlandia, quarta a 1’13″9.

Quinta piazza per la Svizzera, attardata però di 3’19″3, che precede gli Stati Uniti, sesti a 3’21″1, ma va sottolineato il bel settimo posto dell’Italia di Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi e Martina Di Centa, con un ritardo di 3’46″9. Ottava piazza per la Cechia, seguono il Canada, nono, ed il Giappone, decimo.