Sci di fondo, Ganz/Cassol volano nelle qualificazioni della Team Sprint ai Mondiali. Avanzano anche Pellegrino/Graz

Ottime notizie per l’Italia al termine delle qualificazioni della Team Sprint in classico valevole per i Campionati Mondiali di sci di fondo 2025, in corso di svolgimento sulle nevi di Trondheim. Le coppie azzurre (Federica Cassol/Caterina Ganz tra le donne e Federico Pellegrino/Davide Graz tra gli uomini) hanno superato agevolmente il taglio e saranno dunque presenti al via della finale pomeridiana con in palio le medaglie iridate.

Grande exploit al femminile per il binomio tricolore, che ha addirittura vinto a sorpresa la qualificazione (nella classifica combinata che somma i tempi delle due atlete) con il tempo complessivo di 7:53.89 rifilando dei distacchi non indifferenti al resto della concorrenza. Impressionante la prestazione di Cassol, seconda assoluta a soli 96 centesimi dalla dominatrice svedese Jonna Sundling.

Svezia che si è dovuta accontentare della piazza d’onore in qualificazione a 3″79 dall’Italia con la coppia composta da Sundling e Maja Dahlqvist, mentre la Norvegia padrona di casa (con Lotta Udnes Weng e Kristine Stavaas Skistad) ha chiuso in terza posizione a 4″13 dalla vetta confermandosi comunque competitiva per il podio in vista della finale.

Obiettivo raggiunto anche nella gara maschile per il team azzurro (con Graz 14° e Pellegrino 21° senza spremersi più di tanto), che ha staccato il pass per l’ultimo atto con il settimo tempo assoluto a 11″74 dalla favoritissima Norvegia di Johannes Hoesflot Klaebo (autore del miglior tempo) ed Erik Valnes. Completano la top3 della qualificazione Finlandia (Ristomatti Hakola/Lauri Vuorinen) e Francia (Jules Chappaz/Richard Jouve), rispettivamente a 4″04 e 4″60 dalla testa.