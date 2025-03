Sci di fondo, Svezia favoritissima nella Team Sprint Femminile dei Mondiali

Nello sci di fondo, il settimo dei dodici titoli conferiti ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Team Sprint femminile. La competizione si svolgerà mercoledì 5 marzo ed eleggerà una coppia campionessa del Mondo per l’ XI volta. Il format è difatti entrato nel programma iridato a partire dal 2005.

Si gareggerà in tecnica classica, già utilizzata nel 2009, 2011, 2017 e 2019. Nelle altre sei occasioni si è viceversa utilizzato lo skating, nel rispetto dell’alternanza istituita fra le due tecniche negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).

A oggi, quattro diverse nazioni hanno saputo vincere la team sprint mondiale. Fra di esse non c’è l’Italia. Il Paese più blasonato in assoluto è la Svezia, capace di issarsi sul gradino più alto del podio per 4 volte, di cui peraltro tre consecutive in una striscia tutt’ora aperta.

TEAM SPRINT FEMMINILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2005 – NORVEGIA (Pedersen/Bjørgen) °

2007 – FINLANDIA (Roponen/Kuitunen) °

2009 – FINLANDIA (Saarinen/Kuitunen) *

2011 – SVEZIA (Ingemarsdotter/Kalla) *

2013 – USA (Diggins/Randall) °

2015 – NORVEGIA (Østberg/Falla) °

2017 – NORVEGIA (H.Weng/Falla) *

2019 – SVEZIA (Nilsson/Dahlqvist) *

2021 – SVEZIA (Dahlqvist/Sundling) °

2023 – SVEZIA (Ribom/Sundling) °

* Alternato / ° Skating.

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

7 (4-3-0) – SVEZIA

7 (3-1-3) – NORVEGIA

5 (2-2-1) – FINLANDIA

3 (1-0-2) – USA

2 (0-1-1) – RUSSIA

2 (0-1-1) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – GERMANIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – POLONIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2009 – BRONZO (Longa/Follis)

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Seefeld 2019 (Tecnica Classica)

1) SVEZIA (Nilsson/Dahlqvist)

2) SLOVENIA (Visnar/Lampic)

3) NORVEGIA (Østberg/Falla)

Planica 2023 (Skating)

1) SVEZIA (Ribom/Sundling)

2) NORVEGIA (Kalvå/Weng T.U.)

3) USA (Diggins/Kern)

TEAM SPRINT TL FEMMINILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Davos

1. SVEZIA (Ribom/Sundling)

2. NORVEGIA (Slind/Fosnæs)

3. SVIZZERA (Weber/Fähndrich)

.

9. ITALIA (Laurent/Cassol)

14. ITALIA (Monsorno/Ganz)

N.B. : ai Mondiali ogni nazione può schierare un solo quartetto.N.B. : la “x” indica assenza