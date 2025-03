Sci di fondo, Italia ‘seconda forza’ tra i Paesi presenti alla team sprint maschile

Nello sci di fondo, l’ottavo dei dodici titoli assegnati ai Mondiali di Trondheim sarà quello della Team Sprint maschile. La gara avrà luogo mercoledì 5 marzo e incoronerà un binomio campione del Mondo per l’XI volta. Infatti, il format ha fatto ingresso nel programma iridato a partire dal 2005.

Si competerà in tecnica classica, come già avvenuto nel 2009, 2011, 2017 e 2019. Viceversa, nelle altre sei manifestazioni mondiali si è utilizzato il passo pattinato, nel rispetto dell’alternanza istituita fra le due tecniche negli appuntamenti con medaglie in palio (Giochi olimpici compresi).

A oggi, quattro diverse nazioni hanno saputo vincere la team sprint iridata. Fra di esse c’è anche l’Italia, impostasi in una singola occasione. Il Paese più blasonato in assoluto è la Norvegia, capace di proporsi sul gradino più alto del podio per 6 volte, di cui peraltro tre consecutive in una striscia tutt’ora aperta.

TEAM SPRINT MASCHILE, ALBO D’ORO MONDIALI

2005 – NORVEGIA (Hofstad/Hetland) °

2007 – ITALIA (Pasini R./Zorzi) °

2009 – NORVEGIA (Kjølstad/Hattestad) *

2011 – CANADA (Kershaw/Harvey) *

2013 – RUSSIA (Petukhov/Kriukov) °

2015 – NORVEGIA (Krogh/Northug P.) °

2017 – RUSSIA (Kriukov/Ustiugov) *

2019 – NORVEGIA (Iversen/Klæbo) *

2021 – NORVEGIA (Valnes/Klæbo) °

2023 – NORVEGIA (Golberg/Klæbo) °

* Alternato / ° Skating.

MEDAGLIERE DIVISO PER NAZIONE

7 (6-0-1) – NORVEGIA

7 (2-3-2) – RUSSIA

5 (1-2-2) – ITALIA

3 (0-1-2) – FINLANDIA

2 (0-2-0) – GERMANIA

2 (0-0-2) – CECHIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SVEZIA

1 (0-0-1) – KAZAKISTAN

1 (0-0-1) – FRANCIA

LE MEDAGLIE ITALIANE

2007 – ORO (Pasini R./Zorzi)

2015 – BRONZO (Nöckler/Pellegrino)

2017 – ARGENTO (Nöckler/Pellegrino)

2019 – BRONZO (De Fabiani/Pellegrino)

2023 – ARGENTO (De Fabiani/Pellegrino)

L’ULTIMA GARA IRIDATA SI E’ DISPUTATA A…

Seefeld 2019 (Tecnica Classica)

1) NORVEGIA (Iversen/Klæbo)

2) RUSSIA (Retivykh/Bolshunov)

3) ITALIA (De Fabiani/Pellegrino)

Planica 2023 (Skating)

1) NORVEGIA (Golberg/Klæbo)

2) ITALIA (De Fabiani/Pellegrino)

3) FRANCIA (Jay/Jouve)

TEAM SPRINT TL MASCHILE, INVERNO 2024-25, TUTTI I PODI

Davos

1. NORVEGIA (Golberg/Klæbo)

2. SVIZZERA (Riebli/Grond)

3. SVEZIA (Häggström/Anger)

4. ITALIA (Barp/Pellegrino)

.

12. ITALIA (Graz/Hellweger)

N.B. : ai Mondiali ogni nazione può schierare un solo quartetto.N.B. : la “x” indica assenza