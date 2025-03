Sci di fondo, Cassol 17ma nella sprint di Tallinn. A Joensuu la Coppa di specialità

A Tallinn, in Estonia, è andata in scena la sprint femminile in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo: Federica Cassol è uscita ai quarti, chiudendo 17ma assoluta nella gara vinta dall’elvetica Nadine Faehndrich. La Coppa di specialità è stata vinta dalla finlandese Jasmi Joensuu.

Nei quarti di finale esce l’unica azzurra al via, Federica Cassol, che termina quarta nella terza serie e, grazie al pettorale numero 8, relativo al piazzamento nelle qualificazioni, si classifica al 17° posto assoluto. Avanza come lucky loser la finlandese Jasmi Joensuu, col pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

In semifinale arriva il verdetto dell’aritmetica: la finlandese Jasmi Joensuu avanza ancora come lucky loser e vince la Coppa di specialità. Dopo il secondo posto nelle qualificazioni, infatti, le sarebbe bastato arrivare in decima posizione assoluta per centrare l’obiettivo.

In finale l’elvetica Nadine Faehndrich completa il percorso netto e, dopo aver vinto le qualificazioni ed i due turni precedenti si impone anche nell’ultimo atto con il crono di 2’42″37, battendo la svedese Maja Dahlqvist, seconda a 0″98, e la statunitense Julia Kern, terza a 1″30. Sesta la finlandese Jasmi Joensuu a 10″42.