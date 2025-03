Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Tallin e Lahti: Pellegrino leader di un gruppo azzurro in crescita

Tra mercoledì 19 e domenica 23 marzo sono in programma le ultime due tappe della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Domani andrà in scena una sprint in tecnica libera a Tallinn (Estonia), mentre nel weekend è previsto un trittico di gare a Lahti (Finlandia): sprint a skating venerdì 21, Team Sprint sempre a skating sabato 22 ed infine la 50 chilometri in classico domenica 23.

Il responsabile tecnico azzurro ha diramato le convocazioni per questi ultimi due appuntamenti della stagione preolimpica, selezionando sei atleti per la sprint di Tallinn e dodici per la trasferta a Lahti. In Estonia vedremo in azione Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà, Martino Carollo, Michael Hellweger e Federica Cassol.

Oltre a questo sestetto, saranno impegnati in Finlandia anche Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Italia che può ambire a salire sul podio in campo maschile nelle due sprint individuali e nella Team Sprint (il tandem Pellegrino/Graz è molto competitivo), ma attenzione anche ad un possibile piazzamento di prestigio nel settore femminile sia nelle prove sprint che nella 50 conclusiva.