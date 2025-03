Sci di fondo: Federico Pellegrino 3° in qualificazione a Tallinn, avanti Hellweger e Cassol

In archivio le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Tallinn, inserita all’interno dell’ultima (e particolare) settimana di gare di Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2024-2025. La capitale estone entra in scena anche per questa che è una singola prova serale del calendario globale.

In campo maschile, neanche a dirlo, il comando è di Johannes Hoesflot Klaebo. Per il fenomeno norvegese 2’20″48 e 43 centesimi di vantaggio sul francese Lucas Chanavat. Federico Pellegrino occupa la terza posizione, con un ritardo di 1″34 e una forma che fa ben sperare. Precede il norge Erik Valnes a 1″55 e lo svizzero Janik Riebli a 1″91.

Per quel che riguarda gli altri azzurri, stante la mancata partenza di Davide Graz, passa solo Michael Hellweger da 19° a 4″29. Fuori Martino Carollo, 40° a 6″60, e Simone Daprà, 82° a 23″58.

Passiamo ora alle donne, dove a guidare le danze è la svizzera Nadine Faehndrich, che guida in 2’40″27 e precede la finlandese Jasmi Joensuu di 1″90. Terza e quarta le svedesi Johanna Hagstroem e Moa Lundgren, rispettivamente a 2″37 e 2″54. Un centesimo divide quinta e sesta, la norvegese Kristine Stavaas Skistad, a 4″58, e l’americana Julia Kern.

Solo una l’italiana al via, Federica Cassol, che però si fa valere eccome: settimo tempo a 5″50 a pari merito con Maja Dahlqvist, e la svedese non si può certo dire sia stata di poca importanza negli ultimi anni. Completano la top tenla norvegese Mathilde Myhrvold a 5″53 e la tedesca Coletta Rydzek a 5″76.