Sci di fondo, Davide Graz decimo nella 10 km tl di Oslo vinta da Amundsen

Si è chiusa la decima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, andata in scena ad Oslo, in Norvegia: nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli Davide Graz ha chiuso decimo, mentre la vittoria è andata al norvegese Harald Oestberg Amundsen.

Cinquina norvegese con la vittoria di Harald Oestberg Amundsen, primo in 22’06″4, davanti ad Einar Hedegart, secondo a 5″2, Johannes Hoesflot Klaebo, terzo a 12″8, sempre più vicino alla Coppa del Mondo generale, e ad Iver Tildheim Andersen ed Andreas Fjorden Ree, quarti a pari merito a 19″7.

Sesta piazza per il primo dei non norvegesi, lo svedese William Poromaa, a 20″0, che precede il transalpino Hugo Lapalus, settimo a 26″3, ed i norvegesi Martin Loewstroem Nyenget, ottavo a 28″0, davanti al connazionale Paal Golberg, nono a 29″2.

In casa Italia il migliore è Davide Graz, decimo, che accusa 31″2, mentre Martino Carollo termina 19° a 54″8, facendo meglio di Federico Pellegrino, 22° a 1’02″2. Vanno a punti anche Paolo Ventura, 34° a 1’25″1, e Simone Daprà, 44° a 1’34″7, mentre non ce la fa Francesco De Fabiani, 54° a 1’47″3.