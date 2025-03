Sci di fondo, torna la sprint salotto di Tallinn. Jonna Sundling è “la padrona di casa”

Scalo infrasettimanale per il massimo circuito dello sci di fondo. Nel weekend si vivrà l’epilogo stagionale, ma prima di esso, la Coppa del Mondo manderà in scena una sprint cittadina. Il viaggio tra la Norvegia e la Finlandia è intramezzato da uno scalo in Estonia, dove mercoledì 19 marzo si terrà una gara veloce a skating.

Il palcoscenico dell’evento sarà Tallinn, dove le atlete si sono già cimentate nel 2023. Due anni orsono, la mattatrice del settore femminile fu la norvegese Kristine Stavås Skistad, che primeggiò davanti alla svedese Jonna Sundling e alla svizzera Nadine Fähndrich.

Va sottolineata la risolutezza dell’Estonia nell’investire con forza nell’organizzazione di appuntamenti legati alle discipline nordiche. Lo sci di fondo ha fatto lungamente tappa a Otepää, tuttavia la stazione sciistica posta nel meridione del Paese veniva spesso disertata dalle atlete di punta (anche a causa di collocazioni in calendario infelici).

Il comune rurale della contea di Valgamaa, incuneata tra Russia e Lettonia, si è ormai dedicato ad altri contesti (in particolar modo biathlon e combinata nordica). Per quanto riguarda il fondo, gli estoni hanno optato per seguire una strada differente. Tallinn rappresenta un palcoscenico affascinante e ha “vinto la lotteria” grazie alle scelte dei norvegesi, i quali hanno deciso di non imbastire più alcuna competizione a Drammen.

Dunque, la capitale dell’Estonia si è guadagnata un’identità tutta propria, tramutandosi nel solo luogo in cui si può ammirare una sprint cittadina nel mese di marzo. È un bel vantaggio, se si vuole caratterizzare e promuovere il proprio evento.