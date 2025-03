Sci alpino, si parte con il gigante di Kranjska Gora: Marco Odermatt vuole chiudere i discorsi per il titolo

Si alza il sipario sull’attesissimo fine settimana di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla splendida pista denominata “Podkoren” ci attendono due prove tecniche. Si inizierà oggi con il gigante, mentre domani sarà la volta dello slalom.

200 punti in palio di estrema rilevanza, sia per quanto riguarda la rincorsa alla Sfera di Cristallo, sia in ottica Coppa di specialità. Come detto, si inizierà nella giornata odierna con la gara tra le porte larghe. La prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30.

Marco Odermatt cercherà il successo per chiudere ufficialmente il discorso in ottica Sfera di Cristallo. Il fuoriclasse svizzero, dopotutto, vola con 1246 punti e un confortante +500 su Henrik Kristoffersen, che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote sulle nevi slovene. La Coppa di gigante, invece, è molto più combattuta. Marco Odermatt comanda con 360 punti contro i 289 di Alexander Steen Olsen ed i 279 dello stesso Henrik Kristoffersen, quindi quarto Zan Kranjec con 222 e quinto il nostro Luca De Aliprandini con 196.

Proprio Luca De Aliprandini cercherà un nuovo guizzo, come accaduto sulla mitologica Chuenisbärgli di Adelboden, quando ha centrato il miglior risultato di stagione, uno splendido terzo posto alle spalle di Marco Odermatt e Loic Meillard. Vedremo se la squadra italiana, con Alex Vinatzer a caccia di conferme, sarà in grado di essere protagonista su una pista che, spesso, ha sorriso ai nostri atleti.