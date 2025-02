Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2025: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Prosegue senza soluzioni di continuità la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Dopo i Mondiali di Saalbach-Hinterglemm e il primo weekend di ritorno alla normalità, il Circo Bianco al maschile si prepara per una tappa di estrema importanza che darà il via alla fase conclusiva del calendario.

Tutta l’attenzione del comparto maschile si sposterà a Kranjska Gora (Slovenia) per due prove tecniche. Sabato 1 marzo, infatti, si inizierà con il gigante sulla pista “Podkoren” (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.30), mentre domenica 2 marzo si concluderà con lo slalom al medesimo orario.

Saranno in palio, quindi, 200 punti di capitale importanza sia per la rincorsa alla Sfera di Cristallo, sia per le Coppe di specialità. Come ogni volta in gigante il grande favorito sarà Marco Odermatt, specialmente dopo la beffa subita ai Mondiali, mentre lo slalom come tradizione ci regalerà una gara vibrante e senza un favorito d’obbligo.

Come seguire l’evento in tv? Le tappe di Kvitfjell e Kranjska Gora saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. Non ci sarà copertura, invece, per le prove della discesa. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Sabato primo marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Kranjska Gora

Domenica 2 marzo

Ore 09.30 prima manche slalom Kranjska Gora

Ore 12.30 seconda manche slalom Kranjska Gora